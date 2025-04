Alfa Romeo Junior Foto: mat. prasowe

Sprzedaż Alfy w górę, ale to nie wystarczy do osiągnięcia celów

Alfa Romeo zanotowała w tym roku doskonałe wyniki sprzedaży, które są znacznie lepsze od ubiegłorocznych. Zarejestrowano 9864 nowych aut w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2025 r. To budzi entuzjazm, chociaż i tak nie pozwala osiągnąć zakładanego celu sprzedaży ponad 100 tys. egzemplarzy aut rocznie. Za znaczną część sprzedaży odpowiedzialny jest nowy model Junior. Przed jeszcze większym wyzwaniem stoi Lancia. Marka, która już nigdy nie odzyskała dawnej świetności i pozostaje cieniem tego, czym była kiedyś. Przez lata w portfolio istniał tylko jeden model, który sprzedawany był wyłącznie we Włoszech. Trwają prace nad kilkoma projektami, ale nowy Ypsilon to nie jest to czego Lancia potrzebuje.