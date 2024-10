Porsche elektrycznie. Jazda po torze e-nowościami i bicie rekordu

Porsche Taycan fenomenalnie jeździ po torze, wspaniale driftuje, najlepiej z napędem na cztery koła. Ale to, co wyczynia Taycan Turbo GT, przechodzi najśmielsze oczekiwania. To nadsamochód. Zawieszenie do tego stopnia znakomicie wybiera nierówności, że nawet po ścięciu na torze szykany i przejechania na łuku nie tylko po tzw. tarce, ale i zabudowanych na niej wystających ogranicznikach auto pozostaje w pełni stabilne, a na układ kierowniczy nie przedostają się drgania czy dziwne reakcje. Do tego ma zawsze nadmiar mocy. Te dane techniczne mówią same za siebie: 1108 KM i 1340 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Od zera do 100 km/h w 2,2 sekundy. V-max: 305 km/h.

Porsche Taycan Turbo GT w akcji mat. prasowe

Nowy elektryczny Porsche Macan

Nowy Macan również bardzo dobrze daje sobie radę na Silesii, ale mimo jego wszystkich zalet ten samochód byłby jeszcze bardziej wspaniały, gdyby istniała jego wersja z silnikiem spalinowym i nie chodzi tu o wrażenia z jazdy tylko o przyszły sukces rynkowy tego modelu. Jednak jest jak jest i przyznać trzeba, że Porsche potrafi budować znakomite elektryki, które niosą ze sobą frajdę z jazdy tak dużą jak modele spalinowe. I chyba o pokazanie tego faktu w tej imprezie chodziło. Przekonanie się na własnej skórze, że w Porsche elektromobilność widziana zza kierownicy na torze nie zabiera frajdy z jazdy.

Nowy Porsche Macan występuje wyłącznie z elektrycznym napędem mat. prasowe

Nowy SUV dostępny będzie jako Macan 4 i mocniejszy Macan Turbo. Te wersje wyposażone są w dwa silniki elektryczne, przy czym przedni o mocy maksymalnej 238 KM jest taki sam dla wszystkich modeli Macana. Różnice występują w silniku na tylnej osi, który ma w zależności od wersji więcej lub mniej mocy. I tak finalnie Macan 4 osiąga moc 408 KM, a Turbo 639 KM. Niezależnie od mocy bateria zawsze ma taką samą pojemność - 96 kWh netto (100 kWh brutto). Deklarowany zasięg dla obydwu wersji jest bardzo zbliżony i wynosi ok. 600 km. Macan Turbo przyspiesza do setki w 3,3 s i rozpędzi się do 260 km/h. Mimo że jego masa własna wynosi ponad 2400 kg czyli około 500 kg więcej od poprzednika to na zakrętach i łukach radzi sobie zaskakująco dobrze. Bardzo precyzyjne prowadzenie, zero zastrzeżeń do układu jezdnego. Śmiało można stwierdzić, że nie ma w klasie SUV bardziej zwinnego, pewnego w prowadzeniu i dopracowanego w punkcie zawieszenia SUV-a na rynku.