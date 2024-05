1108 KM i 1340 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Od zera do 100 km/h w 2,2 sekundy. V-max: 305 km/h. To bez najmniejszego wątpienia bardzo mocne i bardzo szybkie auto. Inspiracją do jego zbudowania mogła być firma Elona Muska i próby bicia rekordu jak i wprowadzenie na rynek modelu o mocy 1020 KM. Dzięki Elon! Wsiadam, ustawiam pozycję za kierownicą, zapinam pas bezpieczeństwa. Oglądam się za siebie i zamiast tylnego siedzenia widzę wielką połać włókna węglowego. Tu nie ma tylnej kanapy! To wyposażenie pakietu Weissach, które zmienia Taycana w dwumiejscowe auto. Przy tej opcji tylne siedzenie i część izolacji zostaje zdemontowana. Zamiast tego zamiast tego na całej powierzchni kanapy zabudowane jest włókno węglowe. Siedzenia z przodu mają karbonową skorupę, z tyłu na karoserii jest stałe skrzydło z włókna węglowego zamiast ruchomego spojlera, który się automatycznie wysuwa. To wszystko pozwala zaoszczędzić 70 kg. Tycan Turbo GT z pakietem Weissach waży 2200 kg. Żołądek lekko mi ściska. Z jednej strony stoję na torze wyścigowym, a to kusi do szybkiej jazdy. Problem jednak w tym, że jest mokro, bardzo mokro.

Tak wygląda miejsce gdzie normalnie w Taycanie jest tylna kanapa - to część pakietu Weissach Albert Warner

Wersję z pakietem Weissach rozpoznacie od razu po zabudowanym na stałe spoilerze mat. prasowe

Próbowałem liczyć w głowie upływający czas od startu, patrzeć przy tym na prędkościomierz no i oczywiście, obserwować przy tym tor jazdy. Nie udało się. Do setki czas upływa tak szybko, że przerosło mnie to. Wciskasz pedał przyspieszenia, twoje całe ciało dostaje kopa i wciśnięte jest w fotel, głowa mimowolnie uderza w zagłówek. Ledwo zdążysz wykonać pełen oddech i już jest po sprawie. Lepiej mi poszło z odliczaniem do 200 km/h, bo po doliczeniu się do liczby sześć mignęła mi przed oczami inna cyfra — 200. Taycan Turbo GT z pakietem Weissach przyspiesza od 0 do 200 km/h w 6,2 sekundy. Kiedy reszta świata przy odrobinie szczęścia dobija do 100 km/h wy już jesteście w innej galaktyce. Podczas startu poza obciążeniem mojego żołądka, jak na kolejce górskiej i przeciążeniami jak przy starcie wahadłowca Taycan wprawia w osłupienie swoją ponadprzeciętną trakcją i stabilnością. Mimo mokrej nawierzchni to auto niesamowicie stabilnie i pewnie się rozpędza zupełnie nic sobie z tego nie robiąc.