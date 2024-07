Wojciech Grzegorski, dyr. zarządzający Porsche Polska: Przenosimy siedzibę do Warszawy

Zacznijmy od Waszego odłączenia się od polskiej centrali Volkswagena i przeprowadzki do Warszawy. Co przyniesie taki ruch Porsche Polska, na czym dokładnie polega i czy coś zmienia to klientom?

Reklama

Stoimy u progu olbrzymiej zmiany biznesowej, która będzie miała niebagatelny wpływ na dalszy rozwój Porsche w Polsce. Faktycznie wraz z początkiem 2025 roku nie będziemy już działać jako jedna z marek w ramach Volkswagen Group Polska, a jako spółka-córka Porsche A.G. Decyzja, która zapadła w Stuttgarcie jest dla nas nobilitacją i wyraźnym docenieniem potencjału, jakim charakteryzuje się nasz kraj w kontekście rozwoju marki Porsche. Dynamika tego rozwoju na przestrzeni ostatnich lat jest czymś, co podczas naszych spotkań z przedstawicielami marki w innych krajach powoduje często szerokie otwarcie oczu. Jestem dumny, widząc skalę naszych osiągnięć i podekscytowany, myśląc o tym, co przed nami. Przenosimy naszą siedzibę do Warszawy, zmiany w odpowiedzialności importerskiej niosą ze sobą także konieczność powiększenia zespołu. Stanowimy mocny team i wierzę, że w najbliższych miesiącach dołączy do nas wielu nowych fachowców, przyczyniających się do przyszłych sukcesów Porsche w Polsce. Dla naszych klientów będzie to oznaczać, że będziemy zespołem, którego głównym celem będzie sprawienie, by posiadanie i użytkowanie Porsche było czystą przyjemnością, realizacją motoryzacyjnych marzeń.

Ile aut sprzedacie w tym roku? I jaki jest sufit (o ile jest) sprzedaży Porsche na polskim rynku?

Czas pokaże, jaki wynik zdołamy osiągnąć w tym roku – i choć to mało konkretna odpowiedź, także z biegiem lat dowiemy się, czy taki „sufit” faktycznie istnieje. Robimy wszystko, by być gotowi nie tylko na osiąganie wysokich rezultatów sprzedażowych, lecz także – a może przede wszystkim – stawiamy na ciągłe polepszanie doświadczeń klientów pojawiających się w naszych salonach. Dalsza rozbudowa sieci Porsche Centrów, przecieranie nowych szlaków na płaszczyźnie tzw. customer experience czy wreszcie zwiększanie udziału samochodów elektrycznych w strukturze naszej sprzedaży – to liczne z celów, które obieramy na nadchodzące lata.

Kupujesz Porsche bo…