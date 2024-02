Czytaj więcej Premiery Sprawdzamy ile kosztuje nowy elektryczny Porsche Macan Po dziesięciu bardzo udanych latach i ponad 800 tys. sprzedanych egzemplarzy Porsche zaprezentowało drugą generację Macana. To nie tylko nowy samochód, ale i pomysł, za którym kryje się odważny krok w stronę elektromobilności.

W Porsche 911 Dakar RED58 Special Jan Gus-Gasiński

To Porsche, które widzicie na zdjęciu, jest pierwszym egzemplarzem zrobionym w tym programie na rynek polski. Indywidualna specyfikacja nawiązuje do legendarnego maratonu Londyn – Sydney w 1968 r., w którym Sobiesław Zasada i Marek Wachowski wygrali bardzo trudny etap w Australii. W tym aucie jest ponad 50 indywidualnych opcji – od lakieru w kolorze Blood Orange i numeru startowego na drzwiach po zatyczki do wentyli opon z numerem 58. Historia tego auta rozpoczęła się 56 lat temu, kiedy to Polacy zapisali się złotymi zgłoskami w dziejach marki Porsche, zajmując wysokie, czwarte miejsce w morderczym maratonie rajdowym na trasie Londyn – Sydney za kierownicą 911 pierwszej generacji. To najnowsze otrzymało nawet swoją indywidualną nazwę – Porsche 911 Dakar RED58 Special.

W Porsche 911 Dakar RED58 Special Jan Gus-Gasiński

Wymyślne dodatki

Jednym z największych wyzwań był dobór koloru lakieru. Oryginalny samochód rajdowy z 1968 r. pomalowany był w kolorze Blood Orange. Można by go odtworzyć w ramach programu Paint to Sample Plus, jednak w tym wypadku ze względu na ograniczenia czasowe zdecydowano się na skorzystanie z ręcznego lakierowania samochodu. Numer startowy 58 na drzwiach oraz napis „Poland” nad grillem tylnej pokrywy nie są naklejane, ale również powstały w procesie ręcznego malowania.