Ola Källenius, prezes Mercedesa, sprzeciwia się zakazowi sprzedaży aut spalinowych od 2035 roku. – Jeśli nowe samochody z silnikami spalinowymi nie będą mogły być rejestrowane, europejskiemu rynkowi motoryzacyjnemu grozi poważne załamanie – powiedział Källenius w rozmowie z niemieckim dziennikiem „Handelsblatt”. Jego zdaniem, paradoksalnie, zakaz wywoła ogromny popyt na auta spalinowe tuż przed jego wejściem w życie. – To nie przysłuży się klimatowi – dodaje Källenius.

Reklama Reklama

Musimy zweryfikować rzeczywistość. Inaczej wjedziemy z pełną prędkością w mur Ola Källenius, prezes Mercedesa

Källenius, będący jednocześnie prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA), apeluje, by politycy nie ustalali sztywnej daty końca silników spalinowych, ale raczej wspierali transformację poprzez tańszy prąd na stacjach ładowania i ulgi podatkowe. – Oczywiście musimy dekarbonizować motoryzację, ale powinniśmy robić to w sposób neutralny technologicznie. Jeśli tego nie zrobimy, Europa może stracić fundament swojej gospodarki. Nasz przemysł już teraz jest pod ogromną presją: wysokich ceł amerykańskich, rosnącej konkurencji z Chin i wciąż niewielkiego zainteresowania autami elektrycznymi – podkreślił szef Mercedesa. Dodał także, że produkcja samochodów jest dziś trudniejsza niż kiedykolwiek. – Zmagamy się jednocześnie z kosztami transformacji, presją inwestorów i niepewnością konsumentów. To jazda po śliskiej drodze w gęstej mgle – obrazowo stwierdził Källenius.

Branża motoryzacyjna coraz mocniej krytykuje ustanowioną przez UE datę zakazu sprzedaży aut spalinowych

Tymczasem w drugiej połowie 2025 roku planowany jest przegląd unijnych przepisów klimatycznych dotyczących motoryzacji. Branża liczy, że uda się złagodzić niektóre regulacje, zwłaszcza że już wcześniej przesunięto termin wejścia w życie bardziej restrykcyjnych norm emisji CO2. Mimo zapaści branży, fali zwolnień i bankructw Komisja Europejska nie zamierza wycofać się z zakazu stosowania silników spalinowych od 2035 roku. – Musimy zweryfikować rzeczywistość – ostrzega Källenius. – Inaczej wjedziemy z pełną prędkością w mur.