Łączne wpływy z kar na OPP na A4 koło Wrocławia przekroczyły 31 mln zł
Odcinkowy pomiar prędkości (OPP) na autostradzie A4 koło Wrocławia stał się prawdziwą maszynką do zarabiania pieniędzy i jednocześnie… poprawił bezpieczeństwo na drodze. Od momentu uruchomienia systemu w lipcu 2023 roku kierowcy otrzymali już ponad 90 tys. mandatów, a łączne wpływy z kar przekroczyły 31 mln zł. Rekordowy OPP działa na odcinku między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. To około 8,1 km trasy, gdzie wprowadzono limit 110 km/h – niższy niż standardowe 140 km/h na autostradach. Powód? Brak pasa awaryjnego i wysoka liczba wypadków. W latach 2018–2022 doszło tu do prawie 30 poważnych zdarzeń, w których rannych zostało około 50 osób.
System wystartował w lipcu 2023 roku i od razu stał się jednym z najskuteczniejszych w Polsce. W 2024 roku wystawiono 80 461 mandatów o łącznej wartości 23,9 mln zł. W pierwszej połowie 2025 roku liczba kar wyniosła 24,6 tys., co oznacza, że kierowcy powoli uczą się dostosowywać prędkość. W sumie w ciągu pierwszego roku łączne wpływy z mandatów i kar za niewskazanie kierującego wyniosły 31,4 mln zł. Warto zaznaczyć, że inwestycja w system wyniosła 1,4 mln zł i zwróciła się… w dwa tygodnie. Choć system budzi kontrowersje, jego wpływ na bezpieczeństwo jest niepodważalny. W pierwszym roku działania:
- liczba wypadków spadła z 5 do 3,
- liczba kolizji zmniejszyła się z 114 do 71,
- liczba osób rannych spadła z 7 do 6.
Dane z CANARD pokazują, że na odcinkach objętych OPP liczba wypadków spada średnio o 57 proc., a liczba ofiar śmiertelnych aż o 71 proc.. Mimo to wciąż pozostaje ogromny problem z przestrzeganiem ograniczeń prędkości. W pierwszej połowie 2025 roku kamery GITD zarejestrowały ponad 263,8 tys. wykroczeń na polskich drogach. Obecnie w Polsce działa już ponad 50 lokalizacji z OPP, ale to dopiero początek. Do czerwca 2026 roku sieć zostanie powiększona o kolejne 43 odcinki. Jeden z nowych punktów powstanie na autostradzie A4 w rejonie Opola, gdzie system obejmie 15-kilometrowy fragment między węzłem Opole-Zachód a MOP Prószków.
Czy wiesz, że…
- Najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce działa na S8 między Wrocławiem a Oleśnicą i obejmuje ponad 15 km trasy.
- W Europie rekordzistą pod względem liczby mandatów jest system OPP w Mediolanie – w 2024 roku zarejestrował ponad 1,1 mln wykroczeń.
- Zgodnie z danymi GITD, średnia prędkość na A4 w miejscu pomiaru spadła z 134 km/h do 116 km/h – to ponad 13 proc. mniej w ciągu roku.
