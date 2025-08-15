Reklama

Jaroslav Hercog nowym szefem marki Škoda w Polsce

Od 1 sierpnia 2025 roku stery marki Škoda w Polsce przejął Jaroslav Hercog. Doświadczony menedżer związany z czeskim producentem od blisko 30 lat zastąpił Tomasza Porawskiego, który kierował marką w Polsce przez ponad dekadę.

Publikacja: 15.08.2025 23:59

Jaroslav Hercog, nowy szef Skody w Polsce

Jaroslav Hercog, nowy szef Skody w Polsce

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Hercog to postać doskonale znana w strukturach Škody. Zaczynał jako inżynier, a z czasem obejmował kolejne stanowiska kierownicze w obszarze sprzedaży i marketingu. W ostatnich latach odpowiadał za rynki Europy Zachodniej, Turcji i Izraela, a przez ostatnie pięć lat kierował oddziałem Škoda Auto Slovensko, gdzie marka osiągnęła ponad 20-procentowy udział w rynku.

Polska nie jest dla niego nowym terytorium – już w latach 2013–2016 jako dyrektor regionalny rozwijał działania sprzedażowe w Europie Środkowej, w tym właśnie nad Wisłą. Teraz powraca, by zbudować jeszcze silniejszą pozycję marki w naszym kraju. – Polska to kluczowy rynek o ogromnym potencjale. Chcemy wprowadzać nowe modele i stawiać na elektromobilność, a jednocześnie wsłuchiwać się w potrzeby klientów – zapowiedział Hercog.

Zmiany obejmują również Tomasza Porawskiego, który po 10 latach prowadzenia Škody w Polsce objął w Volkswagen Group Polska nową funkcję. Teraz będzie odpowiadał m.in. za sprzedaż samochodów używanych oraz rozwój obszarów związanych z elektromobilnością i innowacyjnymi usługami dla kierowców.

Czy wiesz, że…
 – Škoda to najpopularniejsza marka samochodowa w Polsce – od lat zajmuje czołowe miejsca w rejestracjach nowych aut.
– Historia Škody sięga 1895 roku – firma zaczynała od produkcji rowerów.
– Model Škoda Octavia od ponad dwóch dekad pozostaje jednym z najchętniej wybieranych samochodów flotowych w Polsce.

Źródło: rp.pl

Skoda Marki

