Hercog to postać doskonale znana w strukturach Škody. Zaczynał jako inżynier, a z czasem obejmował kolejne stanowiska kierownicze w obszarze sprzedaży i marketingu. W ostatnich latach odpowiadał za rynki Europy Zachodniej, Turcji i Izraela, a przez ostatnie pięć lat kierował oddziałem Škoda Auto Slovensko, gdzie marka osiągnęła ponad 20-procentowy udział w rynku.

Polska nie jest dla niego nowym terytorium – już w latach 2013–2016 jako dyrektor regionalny rozwijał działania sprzedażowe w Europie Środkowej, w tym właśnie nad Wisłą. Teraz powraca, by zbudować jeszcze silniejszą pozycję marki w naszym kraju. – Polska to kluczowy rynek o ogromnym potencjale. Chcemy wprowadzać nowe modele i stawiać na elektromobilność, a jednocześnie wsłuchiwać się w potrzeby klientów – zapowiedział Hercog.

Zmiany obejmują również Tomasza Porawskiego, który po 10 latach prowadzenia Škody w Polsce objął w Volkswagen Group Polska nową funkcję. Teraz będzie odpowiadał m.in. za sprzedaż samochodów używanych oraz rozwój obszarów związanych z elektromobilnością i innowacyjnymi usługami dla kierowców.