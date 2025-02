Audi A5: Tu liczą się klasyczne wartości

Nowe Audi A5 to następca Audi A4 i nie ma nic wspólnego z oferowanym do tej pory A5. No tak, Audi znowu zmienia pomysł na oznaczenie swoich modeli. Może ten zostanie z nami na dłużej? A nie, już się z niego wycofano i powrócił system, z który obowiązywał do tej pory. Ostatnio takich zabiegów ze zmianą oznaczeń było w Audi już ich kilka, ale żadna z prób nie przyjęła się na dłużej. Najnowsza idea była nawet sensowna, miała rozdzielić auta spalinowe od elektrycznych. I tak Audi z klasycznym napędem miało mieć nieparzyste oznaczenia (jak np. nowe A5), a wersje elektryczne parzyste (jak nowe A6 e-tron). Taki sposób z czasem faktycznie mógł pogrupować i sprawić, że oznaczenia modeli Audi staną się bardziej jasne i klarowne. Tak się jednak nie stanie i zmian nie będzie poza... tymi modelami, które pojawiły się już w ofercie, a to oznacza, że nowe A5 pozostanie A5.

Nowe Audi A5 Foto: mat. prasowe

Ale wróćmy do nowego modelu Audi A5, które właśnie zadebiutowało. Będzie dostępne w wersji sedan, który nie jest do końca klasyczną limuzyną oraz jako kombi, czyli Avant. To nie koniec klasyki. Będzie wersja S5, będzie jeden diesel i trzy silniki spalinowe, za to nie będzie elektryfikacji, czyli modelu plug-in czy elektryka. Myślę, że klienci jakoś to przeżyją. Tym bardziej że o wyborze tego modelu często decydować będzie design – a nowe A5 na żywo wygląda znakomicie. Rzadko kiedy stylistyka limuzyny czy kombi w tej klasie jest tak bardzo udana. Nowe Audi zwraca na siebie uwagę nie tylko ciekawym przodem z mocno opadającą maską i dużymi wlotami powietrza, mocnymi przetłoczeniami na boku drzwi i tylnymi szerokimi nadkolami, schowanymi, niewysuwanymi klamkami (drzwi otwieramy przez dotyk klamki, która ma czujnik indukcyjny), ale i tyłem z pasem świateł LED przechodzącym przez całą szerokość karoserii i wystającymi prawdziwymi rurami wydechowymi. Śmiało można powiedzieć, że od teraz w tej klasie to właśnie Audi ma najładniejsze auto w swojej klasie. I to nieważne, na który z dwóch wariantów nadwozia klient się zdecyduje.

Nowe Audi A5 Foto: mat. prasowe