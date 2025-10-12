DS N°8 Foto: mat. prasowe

Na drodze DS stara się łączyć komfort z dynamiką. Aktywne zawieszenie skanujące drogę kamerami ma skutecznie wygładzić większość nierówności. Jednak przy szybszej jeździe przez dziurawe zakręty auto traci nieco ze swojej elegancji – uderzenia od dużych felg (do 21 cali) są mocno odczuwalne. Podobnie jest przy przejeżdżaniu przez poprzeczne nierówności. Mimo to DS-a można uznać za ciche i wygodne auto.

DS N°8 Foto: Albert Warner

We wnętrzu projektanci poszli na całość. Skórzane lub alcantarowe obicia, masaże, podgrzewanie i wentylacja także na tylnej kanapie, panoramiczne okno dachowe, a nawet coś, co do tej pory było oferowane wyłącznie w kabrioletach – nawiewy powietrza na kark schowane w zagłówkach. Całość prezentuje się luksusowo, ale nie bez wad: wysoka podłoga nad akumulatorem zmusza pasażerów z tyłu do podkurczania nóg, a opadająca linia dachu ogranicza przestrzeń nad głową. Multimedia obsługuje szeroki 16-calowy ekran, uzupełniany cyfrowymi zegarami i opcjonalnym head-upem. Reakcja na dotyk mogłaby być szybsza, a menu bardziej czytelne i ergonomicznie rozmieszczone. Jednak najbardziej wzrok przykuwają tu detale. Kierownica ma niecodziennie ułożenie ramion w kształcie litery „X”, to odważny akcent, ale dla niektórych może być wyzwaniem ergonomicznym – nie wiadomo, jak ją trzymać. To pomysł trochę „na pokaz” kosztem funkcjonalności. Poza tym jest tu sporo ciekawie wykończonych i wymyślonych detali.

Nawiew na szyję w DS N°8 Foto: Albert Warner

DS N°8 startuje z cenami od 249 tys. zł

Podsumowując: DS N°8 wyróżnia się komfortem, oryginalnym stylem, ciekawymi detalami, niezłym wykończeniem i sporym zasięgiem. Jednak nie wszystko jest tu perfekcyjne. Przestrzeń z tyłu rozczarowuje, a moc ładowania nie wyznacza nowych standardów. To samochód dla tych, którzy chcą wyróżnić się w świecie elektrycznych modeli premium – pachnie luksusem, lecz jego woń może ulotnić się szybciej, niż zakłada producent. Auto dla konesera wyglądu. Znakomite, gdy styl i klasa liczą się bardziej niż liczby na papierze. Jednak hitem i przełomem dla marki DS nie będzie. Najtańszy model (74 kWh, 230 KM) startuje z ceną 249 tys. zł. Wersja z dużą baterią i przednim napędem kosztuje od 273 500 zł, a model o mocy 350 KM i napędem na cztery koła to wydatek od 292 tys. zł. W topowym wyposażeniu Jules Verne – 343 500 zł.