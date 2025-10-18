Reklama

Rimac chce przejąć Bugatti. Chorwaci negocjują miliardową transakcję z Porsche

Cztery lata po historycznym połączeniu sił z Porsche, Rimac Group chce zrobić kolejny odważny krok. Założyciel i prezes chorwackiego koncernu Mate Rimac prowadzi rozmowy w sprawie wykupienia całkowitej kontroli nad spółką Bugatti Rimac, oferując Niemcom około 1 miliarda euro za ich udziały.

Publikacja: 18.10.2025 14:19

Mate Rimac chce w pełni przejąć kontrolę nad Bugatti

Mate Rimac chce w pełni przejąć kontrolę nad Bugatti

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Rimac chce przejąć pełną kontrolę nad Bugatti Rimac?
  • Jaka jest rola Porsche w obecnej strukturze Bugatti Rimac i jakie zmiany mogą zajść?
  • Co oznacza pełne przejęcie przez Rimaca dla przyszłości marki Bugatti?

Obecnie Bugatti Rimac jest wspólnym przedsięwzięciem z 55-proc. udziałem Rimac Group i 45-proc. Porsche. Chorwaci odpowiadają za stronę technologiczną i rozwój napędów elektrycznych, natomiast niemiecki producent wniósł doświadczenie w zarządzaniu luksusową marką oraz finansowe zaplecze koncernu Volkswagen Group. Mate Rimac, w rozmowie z Bloombergiem, przyznał, że ma już zabezpieczone finansowanie od inwestorów, którzy są gotowi wesprzeć wykup udziałów Porsche.  - Chcę mieć możliwość podejmowania długoterminowych decyzji i inwestycji, bez konieczności tłumaczenia się przed pięćdziesięcioma osobami – stwierdził Rimac w wywiadzie. Według informacji amerykańskiego portalu Automotive News, oferta została złożona już w kwietniu, a transakcja mogłaby zostać sfinalizowana w 2026 r., jeśli obie strony dojdą do porozumienia.

Czytaj więcej

Mate Rimac to aktualny szef Bugatti własnej firmy Rimac
moto
Jak Mate Rimac przejął Bugatti. Historia geniusza z Chorwacji

Trudne rozmowy z Porsche

Negocjacje nie będą łatwe. Oprócz czysto biznesowych rozważań, w grę wchodzą emocje – wciąż aktywne wpływy rodziny Porsche-Piëch, która kontroluje część udziałów w koncernie. Jak przyznaje Rimac, rozmowy są „skomplikowane i delikatne”. Dodatkowo Porsche zmaga się obecnie z własnymi problemami. Prezes marki Oliver Blume jeszcze latem ostrzegał pracowników, że dotychczasowy model biznesowy firmy „nie działa już w obecnej formie”. Spółka traci konkurencyjność w Chinach, gdzie rośnie presja ze strony lokalnych producentów aut elektrycznych, a na rynku europejskim pogłębia się niepewność regulacyjna.

Nowa era dla Bugatti?

Przejęcie pełnej kontroli przez Rimaca może być początkiem nowego rozdziału w historii Bugatti. Obecnie firma działa w oparciu o dwie tożsamości – tradycyjne dziedzictwo francuskiej marki z Molsheim oraz nowoczesną, elektryczną wizję Rimaca. To właśnie Mate Rimac odpowiada za strategię elektryfikacji i rozwój hiperaut przyszłości. Od czasu debiutu elektrycznego modelu Nevera, Chorwaci stali się jednym z najbardziej pożądanych partnerów technologicznych w branży. W portfolio Rimaca znajduje się już nie tylko Bugatti, ale także współpraca z Hyundaiem, Koenigseggiem czy Astonem Martinem. Jeśli przejęcie dojdzie do skutku, Rimac zyska możliwość pełnego zintegrowania procesów badawczo-rozwojowych i autonomii decyzyjnej – od projektowania po produkcję. Branża spodziewa się, że w takim scenariuszu marka Bugatti stanie się bardziej elektryczna, odważna stylistycznie i technologicznie samodzielna, a kolejne modele będą łączyć emocje spalinowych jednostek z osiągami aut elektrycznych.

Reklama
Reklama
Bugatti Tourbillon

Bugatti Tourbillon

Foto: mat. prasowe

Nawet jeśli transakcja zostanie zrealizowana, wpływy niemieckiego koncernu nie znikną całkowicie. Porsche nadal posiada 22 proc. udziałów w Rimac Group, obok Mate Rimaca (35 proc.), Hyundai Motor Group (11 proc.) i innych inwestorów (32 proc.). To oznacza, że relacje między firmami pozostaną silne - chociaż role mogą się odwrócić. Tym razem to Porsche może być mniejszościowym udziałowcem w imperium, które samo pomogło zbudować.

Czy wiesz, że…
- Rimac rozpoczął działalność w 2009 r., budując pierwszy elektryczny hipersamochód w garażu pod Zagrzebiem.
- Bugatti Nevera przyspiesza od 0 do 100 km/h w 1,81 sekundy, co czyni ją najszybszym seryjnym samochodem elektrycznym na świecie.
- Bugatti Rimac zatrudnia dziś ponad 2000 pracowników i buduje nową siedzibę w Chorwacji, nazwaną Rimac Campus – największe centrum technologiczne Europy Środkowej.

Czytaj więcej

111 lat Bugatti: Połączenie luksusu, sportowego charakteru i elegancji
Parking
111 lat Bugatti: Połączenie luksusu, sportowego charakteru i elegancji

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Bugatti Rimac Marki Porsche

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Rimac chce przejąć pełną kontrolę nad Bugatti Rimac?
  • Jaka jest rola Porsche w obecnej strukturze Bugatti Rimac i jakie zmiany mogą zajść?
  • Co oznacza pełne przejęcie przez Rimaca dla przyszłości marki Bugatti?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Obecnie Bugatti Rimac jest wspólnym przedsięwzięciem z 55-proc. udziałem Rimac Group i 45-proc. Porsche. Chorwaci odpowiadają za stronę technologiczną i rozwój napędów elektrycznych, natomiast niemiecki producent wniósł doświadczenie w zarządzaniu luksusową marką oraz finansowe zaplecze koncernu Volkswagen Group. Mate Rimac, w rozmowie z Bloombergiem, przyznał, że ma już zabezpieczone finansowanie od inwestorów, którzy są gotowi wesprzeć wykup udziałów Porsche.  - Chcę mieć możliwość podejmowania długoterminowych decyzji i inwestycji, bez konieczności tłumaczenia się przed pięćdziesięcioma osobami – stwierdził Rimac w wywiadzie. Według informacji amerykańskiego portalu Automotive News, oferta została złożona już w kwietniu, a transakcja mogłaby zostać sfinalizowana w 2026 r., jeśli obie strony dojdą do porozumienia.

Reklama
Fabryka w Tychach w październiku musi zatrzymać linie produkcyjne na 8 dni
Producenci
Europa ma za dużo fabryk aut. Chińska ekspansja pogłębia kryzys
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Cztery kluczowe rody — Porsche–Piëch, Quandt, Agnelli, Peugeot — kontrolują rynek motoryzacyjny w Eu
Producenci
Te cztery rodziny rządzą motoryzacją w Europie
Mercedes w fabryce w Jaworze chce utworzyć nowe miejsca pracy i zainwestować ponad 1,5 mld zł
Producenci
Koszty pracy pogrążyły fabrykę w Niemczech. Mercedes przenosi produkcję do Polski
Porsche AG zostanie usunięte z wiodącego niemieckiego indeksu DAX z dniem 22 września
Producenci
Porsche wypada z DAX. Koniec mitu niezniszczalnej marki premium
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Mercedes szczególnie interesuje się 2-litrowym, 4-cylindrowym silnikiem BMW o oznaczeniu B48
Producenci
Twój następny Mercedes będzie miał silnik BMW
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie