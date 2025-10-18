Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Rimac chce przejąć pełną kontrolę nad Bugatti Rimac?

Obecnie Bugatti Rimac jest wspólnym przedsięwzięciem z 55-proc. udziałem Rimac Group i 45-proc. Porsche. Chorwaci odpowiadają za stronę technologiczną i rozwój napędów elektrycznych, natomiast niemiecki producent wniósł doświadczenie w zarządzaniu luksusową marką oraz finansowe zaplecze koncernu Volkswagen Group. Mate Rimac, w rozmowie z Bloombergiem, przyznał, że ma już zabezpieczone finansowanie od inwestorów, którzy są gotowi wesprzeć wykup udziałów Porsche. - Chcę mieć możliwość podejmowania długoterminowych decyzji i inwestycji, bez konieczności tłumaczenia się przed pięćdziesięcioma osobami – stwierdził Rimac w wywiadzie. Według informacji amerykańskiego portalu Automotive News, oferta została złożona już w kwietniu, a transakcja mogłaby zostać sfinalizowana w 2026 r., jeśli obie strony dojdą do porozumienia.

Trudne rozmowy z Porsche

Negocjacje nie będą łatwe. Oprócz czysto biznesowych rozważań, w grę wchodzą emocje – wciąż aktywne wpływy rodziny Porsche-Piëch, która kontroluje część udziałów w koncernie. Jak przyznaje Rimac, rozmowy są „skomplikowane i delikatne”. Dodatkowo Porsche zmaga się obecnie z własnymi problemami. Prezes marki Oliver Blume jeszcze latem ostrzegał pracowników, że dotychczasowy model biznesowy firmy „nie działa już w obecnej formie”. Spółka traci konkurencyjność w Chinach, gdzie rośnie presja ze strony lokalnych producentów aut elektrycznych, a na rynku europejskim pogłębia się niepewność regulacyjna.

Nowa era dla Bugatti?

Przejęcie pełnej kontroli przez Rimaca może być początkiem nowego rozdziału w historii Bugatti. Obecnie firma działa w oparciu o dwie tożsamości – tradycyjne dziedzictwo francuskiej marki z Molsheim oraz nowoczesną, elektryczną wizję Rimaca. To właśnie Mate Rimac odpowiada za strategię elektryfikacji i rozwój hiperaut przyszłości. Od czasu debiutu elektrycznego modelu Nevera, Chorwaci stali się jednym z najbardziej pożądanych partnerów technologicznych w branży. W portfolio Rimaca znajduje się już nie tylko Bugatti, ale także współpraca z Hyundaiem, Koenigseggiem czy Astonem Martinem. Jeśli przejęcie dojdzie do skutku, Rimac zyska możliwość pełnego zintegrowania procesów badawczo-rozwojowych i autonomii decyzyjnej – od projektowania po produkcję. Branża spodziewa się, że w takim scenariuszu marka Bugatti stanie się bardziej elektryczna, odważna stylistycznie i technologicznie samodzielna, a kolejne modele będą łączyć emocje spalinowych jednostek z osiągami aut elektrycznych.