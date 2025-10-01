Z tego artykułu się dowiesz: Co odróżnia warianty hatchback i fastback modelu Kia EV4?

Dlaczego hatchback Kia EV4 jest szczególnie interesujący dla europejskiego rynku?

Jakie innowacje technologiczne oferuje Kia EV4 w zakresie użytkowania i zasięgu?

Bliźnięta dwujajowe często różnią się bardziej, niż można by się spodziewać. Kia EV4 działa na podobnej zasadzie – te same geny w postaci wspólnej platformy, ten sam napęd elektryczny, identyczna deska rozdzielcza, a jednak dwie różne sylwetki: hatchback i fastback. Te same, a jednak inne. Różnią się wyglądem tyłu, pomysłem na dotarcie do klienta. Kiedyś był to standard w branży moto. Z jednego pomysłu powstawało kilka rodzajów nadwozia, a dzięki temu mnogość wersji i pomysłów na dane auto. Sedany, coupe czy kabriolety dodawały kolorytu na drodze. Teraz przeważnie powstaje jedna wersja silnikowa, w jednym nadwoziu i tyle. Kia zrobiła inaczej i chwała jej za to.

Reklama Reklama

Kia EV4 Foto: Albert Warner

Kia EV4 z nadwoziem fastback Foto: Albert Warner

Praktycznie i ciekawie

W kontekście europejskiego rynku to właśnie pięciodrzwiowy hatchback ma być gwiazdą oferty EV4. Powstaje w słowackiej Żylinie, czyli w tym samym zakładzie, w którym produkowane są m.in. Kia Ceed i Sportage. Z pozoru to klasyczny kompakt, ale wymiary – 4,43 m długości i aż 2,82 m rozstawu osi – stawiają go w czołówce segmentu. Na tylnej kanapie ilość miejsca zaskakuje: pasażerowie mają do dyspozycji przestrzeń, której mógłby pozazdrościć niejeden model klasy średniej. Design EV4 to kontynuacja odważnego języka stylistycznego Kii. Kanciaste linie, charakterystyczny front i dbałość o aerodynamikę (Cx 0,23) sprawiają, że auto nie ginie w tłumie kolejnych elektryków. Hatchback wyróżnia się dynamiczną sylwetką z typowym już dla Kii językiem stylistycznym, który nadal prezentuje się futurystycznie i ciekawie. Przez wysokie osadzenie foteli mógłby nawet uchodzić za crossovera, ale odczucia zza kierownicy raczej sugerują klasycznego kompakta. Dla osób o wzroście powyżej 190 cm panoramiczny dach może stać się bliskim sufitem, ale poza tym ergonomia stoi na wysokim poziomie.