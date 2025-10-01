Aktualizacja: 01.10.2025 19:00 Publikacja: 01.10.2025 08:14
Foto: Albert Warner
Bliźnięta dwujajowe często różnią się bardziej, niż można by się spodziewać. Kia EV4 działa na podobnej zasadzie – te same geny w postaci wspólnej platformy, ten sam napęd elektryczny, identyczna deska rozdzielcza, a jednak dwie różne sylwetki: hatchback i fastback. Te same, a jednak inne. Różnią się wyglądem tyłu, pomysłem na dotarcie do klienta. Kiedyś był to standard w branży moto. Z jednego pomysłu powstawało kilka rodzajów nadwozia, a dzięki temu mnogość wersji i pomysłów na dane auto. Sedany, coupe czy kabriolety dodawały kolorytu na drodze. Teraz przeważnie powstaje jedna wersja silnikowa, w jednym nadwoziu i tyle. Kia zrobiła inaczej i chwała jej za to.
Kia EV4
Foto: Albert Warner
Kia EV4 z nadwoziem fastback
Foto: Albert Warner
W kontekście europejskiego rynku to właśnie pięciodrzwiowy hatchback ma być gwiazdą oferty EV4. Powstaje w słowackiej Żylinie, czyli w tym samym zakładzie, w którym produkowane są m.in. Kia Ceed i Sportage. Z pozoru to klasyczny kompakt, ale wymiary – 4,43 m długości i aż 2,82 m rozstawu osi – stawiają go w czołówce segmentu. Na tylnej kanapie ilość miejsca zaskakuje: pasażerowie mają do dyspozycji przestrzeń, której mógłby pozazdrościć niejeden model klasy średniej. Design EV4 to kontynuacja odważnego języka stylistycznego Kii. Kanciaste linie, charakterystyczny front i dbałość o aerodynamikę (Cx 0,23) sprawiają, że auto nie ginie w tłumie kolejnych elektryków. Hatchback wyróżnia się dynamiczną sylwetką z typowym już dla Kii językiem stylistycznym, który nadal prezentuje się futurystycznie i ciekawie. Przez wysokie osadzenie foteli mógłby nawet uchodzić za crossovera, ale odczucia zza kierownicy raczej sugerują klasycznego kompakta. Dla osób o wzroście powyżej 190 cm panoramiczny dach może stać się bliskim sufitem, ale poza tym ergonomia stoi na wysokim poziomie.
Kia EV4
Foto: Albert Warner
Kia EV4 z nadwoziem fastback
Foto: Albert Warner
Deska rozdzielcza jest uporządkowana, z dwoma 12,3-calowymi ekranami, wydzielonym panelem klimatyzacji (fajne!) i zestawem fizycznych przycisków do najważniejszych funkcji (bardzo fajne!). Mimo tych nowoczesnych kształtów zachowano rozsądek i to, co najważniejsze, ma klasyczny wygląd i funkcję, np. otwieranie szyb czy regulacja lusterek. To kompromis między cyfryzacją a intuicyjnością obsługi, który w codziennym użytkowaniu zawsze wygrywa przez swoją większą praktyczność. Kia stawia też na cyfrowe rozwiązania – od planowania podróży z poziomu aplikacji, przez streaming multimediów, po możliwość korzystania z samochodu jak z powerbanku (funkcja V2L). Bagażnik hatchbacka mieści 435 litrów i można go powiększyć do ponad 1400 litrów. To mniej niż w fastbacku (490 l), ale wciąż wystarczająco dla rodziny i na codzienne pakunki. W kabinie znajdziemy też sporo praktycznych półek i schowków, a jakość materiałów pozytywnie zaskakuje. Są ciekawe i niestosowane dotąd materiały wykończeniowe, a kto chce, może mieć jasne wnętrze i na szczęście nie ma fortepianowej czerni.
Kia EV4
Foto: Albert Warner
EV4 wykorzystuje platformę E-GMP i w standardzie napędza przednie koła silnikiem o mocy 204 KM. Sprint do „setki” w nieco ponad 7 sekund wystarcza do sprawnego poruszania się zarówno po mieście, jak i na trasie. Auto dostępne jest z dwoma akumulatorami: 58,3 kWh (zasięg ok. 410–440 km) i 81,4 kWh (nawet 625 km według WLTP). To rekordowe wartości w segmencie, które pozwolą Kii namieszać na rynku. Podczas pierwszych jazd zużycie energii oscylowało wokół 13–14 kWh/100 km, co potwierdza realność deklaracji producenta. Słabszym punktem jest ładowanie: 128 kW mocy szczytowej to mniej, niż oferują niektórzy rywale. Oznacza to 30 minut postoju na szybkiej ładowarce od 10 do 80 proc. Wynik przyzwoity, choć nie rekordowy i może nie byłby warty krytyki, gdyby Kia nie pokazała klientom tego, że potrafi się szybciej ładować, np. modele EV6 czy EV9.
Kia EV4
Foto: Albert Warner
Obok hatchbacka w ofercie jest fastback – dłuższy, z większym bagażnikiem i minimalnie lepszymi osiągami aerodynamicznymi. Ta wersja produkowana będzie w Korei, ma być odpowiedzią na rynki, gdzie sedan cieszy się popularnością. W Europie pozostanie wariantem niszowym – oferuje do 633 km zasięgu, a jego klasyczna sylwetka i wyższa cena nie zrobią kariery na naszym kontynencie. Mimo to fajnie, że jest. Bardziej rynkowa Kia EV4 w wersji hatchback to ciekawy elektryczny kompakt. Łączy praktyczność z bardzo ciekawym designem, oferuje realny, duży zasięg na jednym ładowaniu i komfort, którego oczekują europejscy klienci. Nowy model startuje z ceną od 173 900 zł z mniejszym akumulatorem 58,3 kWh. Z dużą baterią (81,4 kWh) cena rozpoczyna się od 193 900 zł. Fastback kosztuje odpowiednio 192 900 zł (mniejsza bateria) i 212 900 zł (większy akumulator).
Brawo Kia! Deska rozdzielcza z klasycznymi pokrętłami i przyciskami
Foto: Albert Warner
Mimo nowoczesności kształtów we wnętrzu bez eksperymentów. Klasyczne przyciski do otwierania szyb i regulacji lusterek
Foto: Albert Warner
Kia EV4
Foto: Albert Warner
Kia EV4 w wersji fastback
Foto: Albert Warner
Kia EV4
Foto: Albert Warner
