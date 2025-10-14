Z tego artykułu się dowiesz: Jakie cechy wyróżniają specjalną edycję Mercedes-Maybach S 680 V12?

Dlaczego silniki V12 są ikoną luksusu w motoryzacji?

Jakie zmiany estetyczne i mechaniczne wprowadzono w nowej edycji Maybach S 680?

W jaki sposób nowa edycja nawiązuje do historycznego modelu Maybach Zeppelin?

Dyskretny szmer jednostki V12, jej wybitna kultura pracy, nieskończone pokłady momentu obrotowego, prestiż – oto coś, co od lat przyciąga najbogatszych klientów do widlastych dwunastocylindrowych silników. Niestety w ostatnich latach większość jednostek V12 zniknęła z rynku. Na szczęście są jeszcze marki, w których ten królewski napęd pozostał w ofercie. Mercedes oferuje taki silnik we flagowym modelu ze znaczkiem Maybacha. Teraz S 680 V12 otrzymał jeszcze bardziej ekskluzywną edycję. To prawdziwy szczyt luksusu. Czym się wyróżnia? Pod względem mechanicznym V12 Edition bazuje na dobrze znanej specyfikacji S 680. Pod maską pracuje silnik V12 o pojemności 5,98 litra, rozwijający 612 KM mocy i 900 Nm momentu obrotowego. Napęd trafia na wszystkie koła za pośrednictwem systemu 4MATIC i automatycznej skrzyni biegów 9G-TRONIC. Limuzyna przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,5 sekundy, a prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 250 km/h. Samochód jest naprawdę olbrzymi: mierzy 5,47 m, ma 3,4-metrowy rozstaw osi i waży ok. 2,4 tony. Nawet wysokiemu prezesowi nie zabraknie miejsca na nogi.

Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition Foto: mat. prasowe

W kwestii wymiarów czy silnika nowa wersja się nie wyróżnia – za to wyraźnie różni się sposobem wykończenia. Została przygotowana w ramach programu Manufaktur, który pozwala na ręczne personalizowanie samochodów Mercedes-Maybach. Nadwozie otrzymało dwukolorowy lakier – górna część została pokryta odcieniem Olive Metallic, dolna Obsidian Black Metallic, a obie sekcje oddziela cienki srebrny pasek. Proces nakładania tej powłoki trwa do 10 dni roboczych, czyli dwa razy dłużej niż w przypadku standardowego lakierowania modeli Maybach. Dopełnieniem stylistyki są pięcioramienne kute felgi w kolorze oliwkowego metalu oraz specjalny emblemat z liczbą 12 na słupku C, wykonany z elementami 24-karatowego złota i diamentowym grawerunkiem.