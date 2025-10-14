Aktualizacja: 14.10.2025 08:27 Publikacja: 14.10.2025 08:14
Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition powstanie w 50 egzemplarzach
Foto: mat. prasowe
Dyskretny szmer jednostki V12, jej wybitna kultura pracy, nieskończone pokłady momentu obrotowego, prestiż – oto coś, co od lat przyciąga najbogatszych klientów do widlastych dwunastocylindrowych silników. Niestety w ostatnich latach większość jednostek V12 zniknęła z rynku. Na szczęście są jeszcze marki, w których ten królewski napęd pozostał w ofercie. Mercedes oferuje taki silnik we flagowym modelu ze znaczkiem Maybacha. Teraz S 680 V12 otrzymał jeszcze bardziej ekskluzywną edycję. To prawdziwy szczyt luksusu. Czym się wyróżnia? Pod względem mechanicznym V12 Edition bazuje na dobrze znanej specyfikacji S 680. Pod maską pracuje silnik V12 o pojemności 5,98 litra, rozwijający 612 KM mocy i 900 Nm momentu obrotowego. Napęd trafia na wszystkie koła za pośrednictwem systemu 4MATIC i automatycznej skrzyni biegów 9G-TRONIC. Limuzyna przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,5 sekundy, a prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 250 km/h. Samochód jest naprawdę olbrzymi: mierzy 5,47 m, ma 3,4-metrowy rozstaw osi i waży ok. 2,4 tony. Nawet wysokiemu prezesowi nie zabraknie miejsca na nogi.
Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition
Foto: mat. prasowe
W kwestii wymiarów czy silnika nowa wersja się nie wyróżnia – za to wyraźnie różni się sposobem wykończenia. Została przygotowana w ramach programu Manufaktur, który pozwala na ręczne personalizowanie samochodów Mercedes-Maybach. Nadwozie otrzymało dwukolorowy lakier – górna część została pokryta odcieniem Olive Metallic, dolna Obsidian Black Metallic, a obie sekcje oddziela cienki srebrny pasek. Proces nakładania tej powłoki trwa do 10 dni roboczych, czyli dwa razy dłużej niż w przypadku standardowego lakierowania modeli Maybach. Dopełnieniem stylistyki są pięcioramienne kute felgi w kolorze oliwkowego metalu oraz specjalny emblemat z liczbą 12 na słupku C, wykonany z elementami 24-karatowego złota i diamentowym grawerunkiem.
Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition
Foto: mat. prasowe
Jak jest w środku? Wnętrze utrzymano w tonacji „brązu siodła”, z wykończeniem z połyskującego drewna orzechowego. Kierownica, podsufitka i panele drzwiowe są wykańczane ręcznie, a środkowa konsola otrzymała złotą inkrustację przygotowywaną przez kilka dni. Dodatkowe wyposażenie obejmuje posrebrzane kieliszki Robbe & Berking (można opić udany zakup lub interes), pudełko na klucze wykonane ręcznie w zakładzie Manufaktur w Sindelfingen oraz dedykowaną matę bagażnika i brelok z numerem serii.
Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition
Foto: mat. prasowe
Każdy egzemplarz ma własny numer, a w kabinie umieszczono hafty sygnalizujące przynależność do limitowanej serii. Mercedes tworząc taką wersję pamięta o historii. Nowa edycja V12 odwołuje się do przedwojennego Maybacha Zeppelin, pierwszego modelu tej marki z 12-cylindrowym silnikiem, który w latach 30. XX wieku uchodził za jeden z najbardziej zaawansowanych technicznie i luksusowych samochodów świata. Podobnie jak tamten model, dzisiejszy Maybach V12 Edition ma łączyć moc, elegancję i indywidualne rzemiosło w formie przeznaczonej dla najbardziej wymagających kolekcjonerów i stałych klientów marki.
Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition
Foto: mat. prasowe
Choć Mercedes nie ujawnia ceny, można spodziewać się kwot wyraźnie przekraczających standardowy pułap kwot za S 680, który już sam w sobie należy do najdroższych limuzyn na świecie. Powstanie jedynie 50 egzemplarzy przeznaczonych na wybrane rynki, a pierwsze dostawy zaplanowano na jesień 2025 r.. To prawdopodobnie jeden z ostatnich akordów historii wspaniałych silników V12.
Czy wiesz, że…
- Silnik M279, używany w Maybachu S 680 V12, to ostatnia jednostka V12 w historii Mercedesa. Jego produkcja w zakładzie w Untertürkheim zakończy się w 2026 roku.
- Pierwszy Maybach z V12 – model Zeppelin DS 7 z 1931 r. – rozwijał 150 KM, co wtedy czyniło go jednym z najmocniejszych samochodów świata.
- Mercedes-Maybach S 680 V12 powstaje wyłącznie w zakładzie w Sindelfingen – każdy egzemplarz składa ręcznie tylko jeden technik, podpisujący się na tabliczce silnika.
- W 2024 r. udział silników V12 w globalnej sprzedaży samochodów luksusowych spadł poniżej 0,1 proc., ale wciąż stanowi wizytówkę marek ultra-premium.
- Oprócz Mercedesa V12 pozostaje jeszcze w ofercie Rolls-Royce’a (Spectre Black Badge i Phantom) oraz Aston Martina (DBS 770 Ultimate) – wszystkie w seriach limitowanych.
Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition
Foto: mat. prasowe
Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition
Foto: mat. prasowe
