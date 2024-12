Audi RS e-tron GT: Komfortowa furioza

RS e-tron GT ma po zmianach aż 857 KM i przyspieszenie do setki w 2,5 sekundy

Gdy tylko samochód jest w ruchu, wspomniane wady stają się nieistotnymi drobnostkami. To co dzieje się podczas wciśniętego do podłogi prawego pedału bardzo niedokładnie opisują takie słowa jak zryw czy przyspieszenie. Kiedy RS e-tron GT z pełną mocą pędzi, a właściwie rwie do przodu tworzy się coś w rodzaju efektu zzzooom. Wiecie takie komiksowe zzzzooom. Wygląda to tak jakby cały świat zwolnił tylko ty wyrwałeś do przodu, albo jakby dla ciebie ktoś przyspieszył film. Otrzymujesz nową, znacznie szybszą perspektywę postrzegania rzeczywistości. Po 2,8 sekundach osiągasz 100 km/h. To mniej więcej tyle, ile zajmie ci przeczytanie tego zdania. Mimo, że są ciche i w wielu aspektach do siebie podobne, mocne elektryki mają coś magicznego co sprawia, że czujesz frajdę za kierownicą. Nowy RS e-tron GT ma 857 KM mocy i 895 Nm maksymalnego momentu obrotowego. To dane, które do niedawna były zarezerwowane do superligi aut. Dzisiaj taki RS e-tron GT nawet nie jest na czele tabeli mocy, bo przed nim jest jeszcze wersja Performance, która ma 925 KM. Szalony świat, w którym nie powinno zostawiać luzem położne na tunelu środkowym, bo za chwilę trzeba będzie tego szukać po całym aucie.

Audi RS e-tron GT Foto: Albert Warner

Na rynku jest kilka szybkich elektryków, ale żaden z nich nie ma w sobie tyle spokoju i opanowania w trakcie szaleńczej podróży przed siebie. Mimo swojej mocy i osiągów Audi ma uspokajający charakter. To po części zasługa znakomitego zawieszenia - 3-komorowe zawieszenie pneumatyczne daje naprawdę znakomity komfort jazdy, a przy okazji pozwala tej limuzynie bycie zwinnym, przyklejonym do asfaltu samochodem. Oczywiści są granice i w ciasnych zakrętach nie da się całkowicie ukryć masy własnej e-trona GT (2350 kg). Na pokładzie mamy jednak opcjonalnie dostępny system skrętnych tylnych kół i ceramiczne hamulce (seria – tarcze hamulcowe z powłoką z węglika wolframu), a do tego seryjnie montowaną regulowaną blokadę mechanizmu różnicowego na tylnej osi. Audi stara się jak może połączyć świat sportu z komfortem, ale zwycięzcą w tej dyscyplinie jest komfort.

Audi RS e-tron GT Foto: Albert Warner

Audi w tej wersji oferuje znakomitą cenę, która bije na głowę ofertę Porsche

Audi ma baterię o pojemności netto 97 kWh i realne zużycie prądu, które waha się pomiędzy 24 a 30 kWh/100 km. Pozwala to przejechać na jednym ładowaniu około 300 do 400 km w zależności ile z tego odcinka przejeździmy w mieści. Na dużo niższe zużycie prądu nie ma co liczyć, bo za bardzo kusi wykorzystanie dynamiki tego auta. Obiecany przez Audi zasięg 598 km możemy schować między książki. Za to nie musimy podróżować w pełnej ciszy, bo na pokładzie dostępny jest opcjonalny włączany sportowy dźwięk z całkiem przyjemnym, nienatarczywym tonem. Produkcja modelu e-trona GT obywała się na tej samej taśmie co niegdyś Audi R8 w Böllinger Höfe nieopodal fabryki Audi w niemieckim Necarsulm. Podobno każdy skompletowany samochód przed dostawą jest testowany przez 40 kilometrów na drogach publicznych. RS e-tron GT to znakomita, nowoczesna limuzyna. Przy mocy 857 KM potrafi być furiozą, w której jest też miejsce na ciszę i komfort. Audi RS e-tron GT wyceniona została na kwotę 699 900 zł. To aż o 109 100 zł mniej niż trzeba wydać na porównywalnego Porsche Taycan Turbo (884 KM), który jest wyceniony na kwotę 809 000 zł.