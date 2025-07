Imponujący jest również komfort jazdy. Zawieszenie co prawda nie ma adaptacyjnych amortyzatorów, ale i bez nich CLA bez trudu wygładza nierówności. Układ kierowniczy jest precyzyjny i – typowo dla Mercedesa – nie za „ostry”. To sprawia, że jazda tym autem uspokaja i wycisza. To nie jest elektryk, którym chcesz ruszać spod świateł z piskiem opon ani testować granice przyczepności na zakrętach. W modelu CLA zastosowano układ hamulcowy typu „one-box”, który łączy w jednym module wspomaganie hamulców, pompę hamulcową i układ sterowania ESP. System optymalizuje również odzysk energii hamowania, co stanowi kolejny element wpływający na efektywność. A ta jest znakomita. Zużycie energii podczas pierwszych jazd wynosiło 14-15 kWh/100 km. Przy spokojniejszej jeździe, nastawionej na oszczędność, możliwe było osiągnięcie nawet nieco ponad 12 kWh/100 km. To rekordowo niskie zużycie prądu.

Deska rozdzielcza jest na wysoki połysk i ustawiona jest pionowo Foto: Albert Warner

Ten elektryczny Mercedes ma dwubiegową skrzynię biegów. To nietypowe, ale coraz częściej spotykane rozwiązanie – większość elektryków posiada tylko jeden bieg. W CLA pierwszy bieg ma bardzo krótkie przełożenie, co zapewnia szybkie przyspieszenie i wysoką wydajność przy niskich prędkościach. Drugi, dłuższy bieg, wykorzystywany jest przy wyższych prędkościach. Środek nie jest szczególnie przestronny. Zwłaszcza z tyłu – dla wyższych pasażerów może zabraknąć miejsca nad głową. Bagażnik ma pojemność 405 litrów, co oznacza, że oferuje nieco mniej niż konkurencja. W modelach o podobnych rozmiarach BMW czy Audi zmieści się prawie 500 litrów bagażu. Za to CLA ma pojemny frunk – bagażnik pod maską – o pojemności 101 litrów. Większym może pochwalić się tylko Tesla (125 l). Z przodu siedzi się jednak znakomicie. Pozycja za kierownicą jest świetna, a na miejscu pasażera mamy nie tylko dużo miejsca na nogi, ale i sporo przestrzeni przed sobą. To efekt pionowo ustawionej deski rozdzielczej.

Mercedes CLA w wersji elektrycznej ma 142 gwiazdy na grillu Foto: Albert Warner

Mercedes wraca do klasyki – zarówno pod względem nazewnictwa, jak i stylistyki – i to wszystko na nowej platformie MMA. CLA to zapowiedź nowej generacji elektryków ze Stuttgartu. Auto nie szokuje już futurystycznymi liniami, ale nadal robi wrażenie: nie tylko zasięgiem (do 600 km), imponującą mocą ładowania (do 320 kW) czy rekordowo niskim zużyciem energii (ok. 14 kWh/100 km), ale też komfortem jazdy i starannie dopracowanymi detalami. Najważniejsze jest jednak co innego. Ten model ma szansę na sukces tylko dlatego, że pod koniec tego lub na początku przyszłego roku pojawi się również w wersji spalinowej.