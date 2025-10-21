Reklama

Kia Stonic po modernizacji. Znamy polskie ceny odświeżonego crossovera z Korei

Po czterech latach rynkowej obecności, Kia Stonic doczekała się dużego liftingu. Teraz jest świeższa i bardziej gotowa na rywalizacje z mocnymi rywalami z Chin. Cennik startuje od 90 990 zł.

Publikacja: 21.10.2025 06:54

Kia Stonic startuje z ceną 90 990 zł

Kia Stonic startuje z ceną 90 990 zł

Foto: mat. prasowe

Robert Harasim

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany przyniósł lifting Kii Stonic po czterech latach od debiutu?
  • Jak kształtują się ceny różnych wersji silnikowych i wyposażeniowych odświeżonego modelu?
  • W jaki sposób Kia Stonic konkuruje z innymi miejskimi crossoverami, szczególnie z modelami z Chin?

Kia Stonic to solidna propozycja dla osób, które lubią crossovery i cenią sobie miejskie rozmiary auta. Obecnie w tym segmencie (B-SUV) robi się tłoczno za sprawą rywali z Chin. Wystarczy wspomnieć o takich modelach, jak Baic 3 czy Chery Tiggo 4. Czym broni się Kia? Oprócz sprawdzonej marki i długiej gwarancji, oferuje też odnowiony wygląd i nowoczesną technologię. Ceny też są konkurencyjne. Nowy Stonic 2025 wizualnie różni się od poprzednika przede wszystkim odświeżonym przodem z nowym grillem, światłami LED i przeprojektowanym zderzakiem. Z tyłu pojawiły się delikatne zmiany w kształcie lamp oraz nowy wzór felg. Wnętrze zyskało większy, 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego, nowy cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 4,2 cala oraz odświeżone materiały wykończeniowe.

Nowa Kia Stonic

Nowa Kia Stonic

Foto: mat. prasowe

Pod względem wymiarów Stonic to typowy przedstawiciel swojego segmentu. Ma 4165 mm długości, 1760 mm szerokości i 1520 mm wysokości, a rozstaw osi to 2580 mm. Prześwit wynosi od 165 do 183 mm w zależności od rozmiaru felg. Bagażnik ma pojemność 352 litrów (332 l z kołem zapasowym), a po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń wzrasta do 1155 l. We wnętrzu poprawiono ergonomię i jakość materiałów, zachowując przy tym typowy dla Kii układ kokpitu. Wersja M oferuje już w standardzie relingi dachowe, czujniki parkowania z przodu i z tyłu porty USB-C z tyłu oraz aluminiowe 16-calowe felgi. Wersja L dodaje m.in. pełne oświetlenie LED, system monitorowania martwego pola, podgrzewane fotele i kierownicę, przyciemniane szyby oraz 17-calowe obręcze. Najbogatsza GT-Line ma elementy rodem z klasy premium: to bezkluczykowy dostęp Smart Key, indukcyjna ładowarka 15 W z chłodzeniem, cyfrowy kluczyk Digital Key 2.0, nastrojowe oświetlenie wnętrza oraz charakterystyczne felgi w sportowym wzorze.

Czytaj więcej

Po modernizacji Kia Sportage zyskała bardziej dojrzały i spójny wizerunek z najnowszymi modelami kor
Ten pierwszy raz
Kia Sportage: Wielki efekt małych zmian
Nowa Kia Stonic

Nowa Kia Stonic

Foto: mat. prasowe

Cennik otwiera wersja M z silnikiem 1.0 T-GDI o mocy 100 KM i 6-biegową przekładnią manualną: kosztuje ona 90 990 zł. Za wariant z automatyczną skrzynią 7DCT trzeba zapłacić 97 790 zł. Wyższa wersja L z tym samym silnikiem to wydatek 98 990 zł (manual) lub 105 790 zł (7DCT). W ofercie znalazła się także łagodna hybryda 1.0 T-GDI MHEV o mocy 115 KM, której ceny startują od 102 990 zł w wersji L i 117 790 zł w topowej konfiguracji GT-Line ze skrzynią automatyczną. Gama silnikowa pozostała prosta i spalinowa. Podstawowa jednostka 1.0 T-GDI rozwija 100 KM i 172 Nm, a hybrydowa 1.0 T-GDI MHEV – 115 KM. Wersje z manualną skrzynią generują 172 Nm momentu, natomiast z automatyczną 7DCT - 200 Nm. Napęd przekazywany jest wyłącznie na przednie koła.

Nowa Kia Stonic

Nowa Kia Stonic

Foto: mat. prasowe

Nowa Kia Stonic walczy o klientów przystępną ceną

Nowa Kia Stonic 2025 ma trafić do polskich salonów na przełomie listopada i grudnia 2025 r. Odświeżony design, cyfrowe wnętrze i nowoczesne systemy bezpieczeństwa mają pozwolić jej lepiej rywalizować z autami takimi jak Hyundai Bayon, Renault Captur czy Volkswagen T-Cross, a także Toyota Yaris Cross. Mimo liftingu Stonic pozostaje jednym z bardziej przystępnych cenowo miejskich crossoverów: to ważne w walce z modelami wymienianymi powyżej, a także z opisanymi rywalami z Chin.

Czy wiesz, że...
- Czy wiesz, że Kia Stonic powstała na tej samej platformie, co Hyundai Kona i i20, a jej nazwa to połączenie słów Speedy i Tonic – co ma symbolizować energiczny, „odświeżający” charakter auta.
- Czy wiesz, że model Stonic jest projektowany w europejskim centrum Kii we Frankfurcie, a produkowany w fabryce w Żylinie na Słowacji – tej samej, z której zjeżdżają także Ceed i Sportage.
- Czy wiesz, że Kia jako pierwsza marka w Europie zaoferowała 7-letnią gwarancję obejmującą również układ napędowy i elektronikę – rozwiązanie, które później zaczęły naśladować inne firmy.

Nowa Kia Stonic

Nowa Kia Stonic

Foto: mat. prasowe

Nowa Kia Stonic

Nowa Kia Stonic

Foto: mat. prasowe

Nowa Kia Stonic

Nowa Kia Stonic

Foto: mat. prasowe

Źródło: rp.pl

Kia Marki ceny kia Stonic

Z tego artykułu się dowiesz:

