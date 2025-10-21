Nowa Kia Stonic Foto: mat. prasowe

Cennik otwiera wersja M z silnikiem 1.0 T-GDI o mocy 100 KM i 6-biegową przekładnią manualną: kosztuje ona 90 990 zł. Za wariant z automatyczną skrzynią 7DCT trzeba zapłacić 97 790 zł. Wyższa wersja L z tym samym silnikiem to wydatek 98 990 zł (manual) lub 105 790 zł (7DCT). W ofercie znalazła się także łagodna hybryda 1.0 T-GDI MHEV o mocy 115 KM, której ceny startują od 102 990 zł w wersji L i 117 790 zł w topowej konfiguracji GT-Line ze skrzynią automatyczną. Gama silnikowa pozostała prosta i spalinowa. Podstawowa jednostka 1.0 T-GDI rozwija 100 KM i 172 Nm, a hybrydowa 1.0 T-GDI MHEV – 115 KM. Wersje z manualną skrzynią generują 172 Nm momentu, natomiast z automatyczną 7DCT - 200 Nm. Napęd przekazywany jest wyłącznie na przednie koła.

Nowa Kia Stonic Foto: mat. prasowe

Nowa Kia Stonic walczy o klientów przystępną ceną

Nowa Kia Stonic 2025 ma trafić do polskich salonów na przełomie listopada i grudnia 2025 r. Odświeżony design, cyfrowe wnętrze i nowoczesne systemy bezpieczeństwa mają pozwolić jej lepiej rywalizować z autami takimi jak Hyundai Bayon, Renault Captur czy Volkswagen T-Cross, a także Toyota Yaris Cross. Mimo liftingu Stonic pozostaje jednym z bardziej przystępnych cenowo miejskich crossoverów: to ważne w walce z modelami wymienianymi powyżej, a także z opisanymi rywalami z Chin.

Czy wiesz, że...

- Czy wiesz, że Kia Stonic powstała na tej samej platformie, co Hyundai Kona i i20, a jej nazwa to połączenie słów Speedy i Tonic – co ma symbolizować energiczny, „odświeżający” charakter auta.

- Czy wiesz, że model Stonic jest projektowany w europejskim centrum Kii we Frankfurcie, a produkowany w fabryce w Żylinie na Słowacji – tej samej, z której zjeżdżają także Ceed i Sportage.

- Czy wiesz, że Kia jako pierwsza marka w Europie zaoferowała 7-letnią gwarancję obejmującą również układ napędowy i elektronikę – rozwiązanie, które później zaczęły naśladować inne firmy.