Z tego artykułu się dowiesz: Jakie elementy historyczne i futurystyczne składają się na design Mercedesa Vision Iconic Concept?

Jakie rozwiązania technologiczne wprowadza Mercedes w zakresie wnętrza pojazdu?

Jak działa innowacyjny solarny lakier zastosowany w koncepcyjnym modelu Mercedesa?

Showcar zadebiutował jako wizualny pomost między historią a jutrem. Stylistycznie nawiązuje do epoki Art Deco, a jednocześnie pełen jest rozwiązań, które dopiero trafią do produkcji seryjnej. Przód pojazdu to hołd dla klasyki modeli z lat 30. Mercedes Vision Iconic nosi monumentalny, pionowy grill – inspirowany dawnymi modelami, które prowadził choćby kanclerz Konrad Adenauer. Tym razem jednak to nie stal, a interaktywny panel świetlny z podświetlanym logo i strukturą z przydymionego szkła. Z przodu widać odrobinę AMG GT, z tyłu – echa legendarnego 300 SL Gullwinga. Całość wykończono czarnym lakierem o lustrzanym połysku, a lampy w kształcie gwiazdy subtelnie przypominają o DNA marki. Z boku linia nadwozia płynnie opada, a długie proporcje z niską kabiną kierowcy przywołują czasy, gdy motoryzacja była sztuką. Właśnie to – jak podkreśla Mercedes – ma być sednem nowego „Iconic Design Language”, który zadebiutuje w przyszłych modelach luksusowych.

Foto: mat. prasowe

Wnętrze jak z luksusowego sterowca

Wnętrze? Art déco spotyka się z futuryzmem. To przestrzeń do podróżowania w stylu przyszłości. Zamiast klasycznych zegarów jest szklana konstrukcja zwana „Zeppelinem” – półprzezroczysty moduł, w którym cyfrowe i analogowe wskaźniki przenikają się w animacjach 3D. Na desce rozdzielczej pojawia się interfejs sztucznej inteligencji, reagujący na gesty, ton głosu i emocje kierowcy. Wnętrze to prawdziwy hołd dla rzemiosła: perłowe inkrustacje, mosiężne detale i niebieski aksamit, który pokrywa wspólną kanapę dla dwóch osób. Na podłodze – geometryczne motywy Art Deco, a na kierownicy cztery ramiona, jak w klasycznych Mercedesach z lat 60.