Niesamowita wizja Mercedesa przyszłość. Grill z Adenauera, wnętrze z filmu SF

Mercedes w wyjątkowy sposób połączył przeszłość z przyszłością. Zbudował designerski eksperyment, który wygląda jak nowe auto Batmana. Ale to też zapowiedź nowego języka stylistycznego marki – łączącego ducha przeszłości z technologiami ery sztucznej inteligencji i autonomicznej mobilności. Czy tak będzie wyglądała nowa klasa S? Oto niesamowity Mercedes Vision Iconic Concept.

Publikacja: 16.10.2025 06:34

Mercedes Vision Iconic Concept - Art déco spotyka się z futuryzmem - nowy

Mercedes Vision Iconic Concept - Art déco spotyka się z futuryzmem - nowy

Foto: mat. prasowe

Martin Śliwa

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie elementy historyczne i futurystyczne składają się na design Mercedesa Vision Iconic Concept?
  • Jakie rozwiązania technologiczne wprowadza Mercedes w zakresie wnętrza pojazdu?
  • Jak działa innowacyjny solarny lakier zastosowany w koncepcyjnym modelu Mercedesa?

Showcar zadebiutował jako wizualny pomost między historią a jutrem. Stylistycznie nawiązuje do epoki Art Deco, a jednocześnie pełen jest rozwiązań, które dopiero trafią do produkcji seryjnej. Przód pojazdu to hołd dla klasyki modeli z lat 30. Mercedes Vision Iconic nosi monumentalny, pionowy grill – inspirowany dawnymi modelami, które prowadził choćby kanclerz Konrad Adenauer. Tym razem jednak to nie stal, a interaktywny panel świetlny z podświetlanym logo i strukturą z przydymionego szkła. Z przodu widać odrobinę AMG GT, z tyłu – echa legendarnego 300 SL Gullwinga. Całość wykończono czarnym lakierem o lustrzanym połysku, a lampy w kształcie gwiazdy subtelnie przypominają o DNA marki. Z boku linia nadwozia płynnie opada, a długie proporcje z niską kabiną kierowcy przywołują czasy, gdy motoryzacja była sztuką. Właśnie to – jak podkreśla Mercedes – ma być sednem nowego „Iconic Design Language”, który zadebiutuje w przyszłych modelach luksusowych.

Na początku nowy Mercedes CLA pojawi się z napędem elektrycznym. Później do gamy dołączą również sil
Ten pierwszy raz
Nowy Mercedes CLA. Elektryk, który ma zmienić zasady gry

Foto: mat. prasowe

Wnętrze jak z luksusowego sterowca

Wnętrze? Art déco spotyka się z futuryzmem. To przestrzeń do podróżowania w stylu przyszłości. Zamiast klasycznych zegarów jest szklana konstrukcja zwana „Zeppelinem” – półprzezroczysty moduł, w którym cyfrowe i analogowe wskaźniki przenikają się w animacjach 3D. Na desce rozdzielczej pojawia się interfejs sztucznej inteligencji, reagujący na gesty, ton głosu i emocje kierowcy. Wnętrze to prawdziwy hołd dla rzemiosła: perłowe inkrustacje, mosiężne detale i niebieski aksamit, który pokrywa wspólną kanapę dla dwóch osób. Na podłodze – geometryczne motywy Art Deco, a na kierownicy cztery ramiona, jak w klasycznych Mercedesach z lat 60.

Foto: mat. prasowe

Lakier, który ładuje baterię

Największym zaskoczeniem jest jednak solarny lakier – innowacyjna powłoka pokrywająca całe nadwozie. To ultracienka warstwa z aktywnymi modułami fotowoltaicznymi, które magazynują energię słoneczną. Mercedes deklaruje sprawność 20 proc., a cały system działa bez użycia krzemu i metali ziem rzadkich. Oznacza to, że auto ładuje się po prostu stojąc na słońcu. Z kolei komputer pokładowy wykorzystuje tzw. neuromorficzne przetwarzanie – technologię, która naśladuje sposób działania ludzkiego mózgu. Pozwala to znacząco ograniczyć zużycie energii przez systemy pokładowe i przyspieszyć reakcje systemów bezpieczeństwa. Vision Iconic został zaprojektowany z myślą o przyszłości, w której kierowca może wybrać: prowadzić samodzielnie lub oddać stery maszynie.

Inspiracją dla Vision Iconic był Mercedes 300 S Adenauer z 1951 roku – ulubiony samochód pierwszego kanclerza RFN

Samochód oferuje dziś funkcje autonomii poziomu 2, a w przyszłości ma być gotowy na jazdę w trybie Level 4 – w pełni zautomatyzowaną. Po wjechaniu na autostradę kierowca mógłby więc po prostu… odpocząć, a pojazd sam zaparkowałby na końcu trasy. Dla miłośników aktywnej jazdy Mercedes przygotował system steer-by-wire i tylną oś skrętną. Układ kierowniczy nie ma mechanicznego połączenia z kołami, a siła wspomagania i reakcje zmieniają się w zależności od stylu jazdy.

Foto: mat. prasowe

Klasyka w nowym wydaniu

Mercedes Vision Iconic to coś więcej niż efektowny koncept – to manifest przyszłości luksusu, w którym historia marki, sztuka, technologia i zrównoważony rozwój spotykają się w jednym aucie. Ikoniczny grill, lakier ładujący się energią słońca i wnętrze przypominające salon sterowca pokazują, jak marka z gwiazdą zamierza definiować pojęcie luksusu na nowo.

Czy wiesz, że…
- Nazwa „Zeppelin” użyta we wnętrzu to nie przypadek – Mercedes był jednym z dostawców silników do sterowców Zeppelin w latach 20.
- System neuromorficzny opracowano we współpracy z Uniwersytetem w Tybindze – jego obliczenia zużywają do 90 proc. mniej energii niż klasyczne procesory.
- Solarny lakier ma grubość zaledwie 0,2 milimetra i jest w stanie zasilić system multimedialny przez kilka godzin dziennie.
-  Projekt powstał w Mercedes-Benz Design Center w Nicei, gdzie powstają wszystkie koncepcyjne modele marki.

Foto: mat. prasowe

Foto: mat. prasowe

Foto: mat. prasowe

Foto: mat. prasowe

Foto: mat. prasowe

Ola Källenius, prezes Mercedesa
Tu i Teraz
Szef Mercedesa uważa zakaz sprzedaży silników spalinowych za poważny błąd

Mercedes Marki samochody koncepcyjne

e-Wydanie