Aktualizacja: 16.10.2025 16:42 Publikacja: 16.10.2025 06:34
Mercedes Vision Iconic Concept - Art déco spotyka się z futuryzmem - nowy
Foto: mat. prasowe
Showcar zadebiutował jako wizualny pomost między historią a jutrem. Stylistycznie nawiązuje do epoki Art Deco, a jednocześnie pełen jest rozwiązań, które dopiero trafią do produkcji seryjnej. Przód pojazdu to hołd dla klasyki modeli z lat 30. Mercedes Vision Iconic nosi monumentalny, pionowy grill – inspirowany dawnymi modelami, które prowadził choćby kanclerz Konrad Adenauer. Tym razem jednak to nie stal, a interaktywny panel świetlny z podświetlanym logo i strukturą z przydymionego szkła. Z przodu widać odrobinę AMG GT, z tyłu – echa legendarnego 300 SL Gullwinga. Całość wykończono czarnym lakierem o lustrzanym połysku, a lampy w kształcie gwiazdy subtelnie przypominają o DNA marki. Z boku linia nadwozia płynnie opada, a długie proporcje z niską kabiną kierowcy przywołują czasy, gdy motoryzacja była sztuką. Właśnie to – jak podkreśla Mercedes – ma być sednem nowego „Iconic Design Language”, który zadebiutuje w przyszłych modelach luksusowych.
Czytaj więcej
Niemiecki producent rozpoczyna nowy rozdział w swojej historii. Mercedes CLA to pierwszy elektryk...
Foto: mat. prasowe
Wnętrze? Art déco spotyka się z futuryzmem. To przestrzeń do podróżowania w stylu przyszłości. Zamiast klasycznych zegarów jest szklana konstrukcja zwana „Zeppelinem” – półprzezroczysty moduł, w którym cyfrowe i analogowe wskaźniki przenikają się w animacjach 3D. Na desce rozdzielczej pojawia się interfejs sztucznej inteligencji, reagujący na gesty, ton głosu i emocje kierowcy. Wnętrze to prawdziwy hołd dla rzemiosła: perłowe inkrustacje, mosiężne detale i niebieski aksamit, który pokrywa wspólną kanapę dla dwóch osób. Na podłodze – geometryczne motywy Art Deco, a na kierownicy cztery ramiona, jak w klasycznych Mercedesach z lat 60.
Foto: mat. prasowe
Największym zaskoczeniem jest jednak solarny lakier – innowacyjna powłoka pokrywająca całe nadwozie. To ultracienka warstwa z aktywnymi modułami fotowoltaicznymi, które magazynują energię słoneczną. Mercedes deklaruje sprawność 20 proc., a cały system działa bez użycia krzemu i metali ziem rzadkich. Oznacza to, że auto ładuje się po prostu stojąc na słońcu. Z kolei komputer pokładowy wykorzystuje tzw. neuromorficzne przetwarzanie – technologię, która naśladuje sposób działania ludzkiego mózgu. Pozwala to znacząco ograniczyć zużycie energii przez systemy pokładowe i przyspieszyć reakcje systemów bezpieczeństwa. Vision Iconic został zaprojektowany z myślą o przyszłości, w której kierowca może wybrać: prowadzić samodzielnie lub oddać stery maszynie.
Samochód oferuje dziś funkcje autonomii poziomu 2, a w przyszłości ma być gotowy na jazdę w trybie Level 4 – w pełni zautomatyzowaną. Po wjechaniu na autostradę kierowca mógłby więc po prostu… odpocząć, a pojazd sam zaparkowałby na końcu trasy. Dla miłośników aktywnej jazdy Mercedes przygotował system steer-by-wire i tylną oś skrętną. Układ kierowniczy nie ma mechanicznego połączenia z kołami, a siła wspomagania i reakcje zmieniają się w zależności od stylu jazdy.
Foto: mat. prasowe
Mercedes Vision Iconic to coś więcej niż efektowny koncept – to manifest przyszłości luksusu, w którym historia marki, sztuka, technologia i zrównoważony rozwój spotykają się w jednym aucie. Ikoniczny grill, lakier ładujący się energią słońca i wnętrze przypominające salon sterowca pokazują, jak marka z gwiazdą zamierza definiować pojęcie luksusu na nowo.
Czy wiesz, że…
- Nazwa „Zeppelin” użyta we wnętrzu to nie przypadek – Mercedes był jednym z dostawców silników do sterowców Zeppelin w latach 20.
- System neuromorficzny opracowano we współpracy z Uniwersytetem w Tybindze – jego obliczenia zużywają do 90 proc. mniej energii niż klasyczne procesory.
- Solarny lakier ma grubość zaledwie 0,2 milimetra i jest w stanie zasilić system multimedialny przez kilka godzin dziennie.
- Projekt powstał w Mercedes-Benz Design Center w Nicei, gdzie powstają wszystkie koncepcyjne modele marki.
Foto: mat. prasowe
Foto: mat. prasowe
Foto: mat. prasowe
Foto: mat. prasowe
Foto: mat. prasowe
Czytaj więcej
Niemiecki przemysł samochodowy jest pod ogromną presją. Planowany na 2035 rok zakaz sprzedaży now...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Showcar zadebiutował jako wizualny pomost między historią a jutrem. Stylistycznie nawiązuje do epoki Art Deco, a jednocześnie pełen jest rozwiązań, które dopiero trafią do produkcji seryjnej. Przód pojazdu to hołd dla klasyki modeli z lat 30. Mercedes Vision Iconic nosi monumentalny, pionowy grill – inspirowany dawnymi modelami, które prowadził choćby kanclerz Konrad Adenauer. Tym razem jednak to nie stal, a interaktywny panel świetlny z podświetlanym logo i strukturą z przydymionego szkła. Z przodu widać odrobinę AMG GT, z tyłu – echa legendarnego 300 SL Gullwinga. Całość wykończono czarnym lakierem o lustrzanym połysku, a lampy w kształcie gwiazdy subtelnie przypominają o DNA marki. Z boku linia nadwozia płynnie opada, a długie proporcje z niską kabiną kierowcy przywołują czasy, gdy motoryzacja była sztuką. Właśnie to – jak podkreśla Mercedes – ma być sednem nowego „Iconic Design Language”, który zadebiutuje w przyszłych modelach luksusowych.
Toyota otwiera nowy rozdział w historii luksusu. Na Japan Mobility Show 2025 marka zaprezentowała Century Concep...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Według doniesień medialnych Toyota zaprezentuje nowego Hiluxa już w listopadzie tego roku. Dziewiąta generacja n...
Nowy projekt Škody przypomina o jednym z najbardziej kultowych modeli z Czech – sportowym coupé 110 R. Auto, któ...
Volkswagen zaprezentował model ID. Cross Concept, kompaktowego crossovera, który ma otworzyć nowy rozdział w his...
Najnowszy, pokazany w Monachium prototyp marki Cupra, czyli Tindaya, wskazuje kierunek rozwoju firmy. Czyli będz...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas