Zmiany odczujemy także we wnętrzu: pojawiła się dwuramienna kierownica, większe ekrany i unowocześniony system multimedialny z nową grafiką. Do tego nowe warianty tapicerek oraz matowe panele dekoracyjne, które zastąpiły problematyczne elementy w fortepianowej czerni. Efekt liftingu to wnętrze bardziej eleganckie, ergonomiczne i przyjazne w codziennym użytkowaniu. Reszta pozostała wierna sprawdzonemu schematowi – Sportage wciąż jest praktycznym, świetnie wyposażonym SUV-em z ogromnym bagażnikiem (587–1776 l) i przestrzenią, której nie powstydziłoby się auto klasy wyższej. Na tylnej kanapie bez problemu zmieszczą się dwa foteliki, a pasażerowie mają sporo swobody nad głową i przed kolanami.

Nowa Kia Sportage Foto: Jan Guss-Gasiński

Na drodze Kia nie dostarczy wam sportowych emocji, ale dostaniecie przewidywalność i solidne prowadzenie. Kierowca i pasażerowie otrzymują ciszę, komfort i płynną jazdę – zwłaszcza w parze z 1.6 T-GDI i automatem, który na długich przełożeniach pozwala połknąć setki kilometrów bez zmęczenia. To nie auto dla poszukiwaczy adrenaliny, lecz dla tych, którzy cenią spokój, wygodę i praktyczność. Podstawowy silnik to 1.6 T-GDI o mocy 150 KM, który napędza przednią oś. Sprint do setki w 10 sekund trudno nazwać ekscytującym, ale w praktyce okazuje się w pełni wystarczający – Sportage bez stresu radzi sobie z wyprzedzaniem ciężarówek na trasie i sprawnym przemieszczaniem się w mieście. Atutem jest także rozsądne zużycie paliwa: średnio 7–7,5 l/100 km.

Nowa Kia Sportage Foto: mat. prasowe

Sportage dostępny jest jednak także jako mild hybrid (MHEV), klasyczna hybryda (HEV) i plug-in hybrid (PHEV) o mocy systemowej do 265 KM i napędzie 4x4. To czyni go jednym z najbardziej elastycznych modeli w segmencie – i ważnym elementem strategii elektryfikacji marki Kia. Prawdziwy postęp widać w komforcie akustycznym. Dzięki dodatkowym wygłuszeniom przy słupkach B i w drzwiach, kabina skutecznie izoluje od hałasów. To jedna z tych zmian, które najmocniej czuć w codziennym użytkowaniu i które pokazują, że lifting Sportage nie był tylko kosmetyką, ale realnym krokiem w stronę większego komfortu.