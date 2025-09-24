Aktualizacja: 24.09.2025 08:52 Publikacja: 24.09.2025 07:40
Po modernizacji Kia Sportage zyskała bardziej dojrzały i spójny wizerunek z najnowszymi modelami koreańskiego producenta
Foto: Jan Guss-Gasiński
Kia Sportage jest jednym z najważniejszych modeli w portfolio koreańskiej marki, który w ciągu swojej ponad 30-letniej kariery doczekał się pięciu generacji i ponad 7 mln egzemplarzy sprzedanych na całym świecie. Globalny bestseller Kii odgrywa kluczową rolę także na polskim rynku – to ten właśnie SUV jest najchętniej kupowaną Kią w Polsce. Po ośmiu miesiącach 2025 r. na polskim rynku zarejestrowano 9161 egzemplarzy tego modelu, z czego aż 5248 aut zostało zakupione przez osoby prywatne. Oczekiwania wobec modelu po liftingu są, jak widać, wysokie.
Nowa Kia Sportage
Foto: Jan Guss-Gasiński
Zmiany w nowej Kii Sportage mogą wydawać się subtelne, ale to właśnie one decydują o codziennym komforcie kierowców i pasażerów. Zamiast rewolucji postawiono na precyzyjne poprawki: skorygowano niedociągnięcia, dodano funkcjonalne detale i odświeżono to, co wymagało dopracowania. Efekt? SUV ma być bardziej dojrzały i jeszcze lepiej odpowiadać na oczekiwania klientów – tak przynajmniej twierdzi Kia. Po pierwszych jazdach nowy Sportage wydaje się być lepiej dopracowany, nowocześniejszy, ale i jest droższy. Po modernizacji Kia Sportage zyskała bardziej dojrzały i spójny wizerunek. Najmocniej uwagę przyciąga nowy układ świateł LED w kształcie bumerangu – zamiast ostrych „kłów” mamy teraz stylistykę, która wpisuje się w język designu elektrycznych modeli marki, takich jak EV3, EV6 czy EV9. Przeprojektowano również zderzaki, osłonę chłodnicy oraz klapę bagażnika, a tylną część uzupełnia odświeżona sygnatura świetlna.
Nowa Kia Sportage
Foto: Jan Guss-Gasiński
Zmiany odczujemy także we wnętrzu: pojawiła się dwuramienna kierownica, większe ekrany i unowocześniony system multimedialny z nową grafiką. Do tego nowe warianty tapicerek oraz matowe panele dekoracyjne, które zastąpiły problematyczne elementy w fortepianowej czerni. Efekt liftingu to wnętrze bardziej eleganckie, ergonomiczne i przyjazne w codziennym użytkowaniu. Reszta pozostała wierna sprawdzonemu schematowi – Sportage wciąż jest praktycznym, świetnie wyposażonym SUV-em z ogromnym bagażnikiem (587–1776 l) i przestrzenią, której nie powstydziłoby się auto klasy wyższej. Na tylnej kanapie bez problemu zmieszczą się dwa foteliki, a pasażerowie mają sporo swobody nad głową i przed kolanami.
Nowa Kia Sportage
Foto: Jan Guss-Gasiński
Na drodze Kia nie dostarczy wam sportowych emocji, ale dostaniecie przewidywalność i solidne prowadzenie. Kierowca i pasażerowie otrzymują ciszę, komfort i płynną jazdę – zwłaszcza w parze z 1.6 T-GDI i automatem, który na długich przełożeniach pozwala połknąć setki kilometrów bez zmęczenia. To nie auto dla poszukiwaczy adrenaliny, lecz dla tych, którzy cenią spokój, wygodę i praktyczność. Podstawowy silnik to 1.6 T-GDI o mocy 150 KM, który napędza przednią oś. Sprint do setki w 10 sekund trudno nazwać ekscytującym, ale w praktyce okazuje się w pełni wystarczający – Sportage bez stresu radzi sobie z wyprzedzaniem ciężarówek na trasie i sprawnym przemieszczaniem się w mieście. Atutem jest także rozsądne zużycie paliwa: średnio 7–7,5 l/100 km.
Nowa Kia Sportage
Foto: mat. prasowe
Sportage dostępny jest jednak także jako mild hybrid (MHEV), klasyczna hybryda (HEV) i plug-in hybrid (PHEV) o mocy systemowej do 265 KM i napędzie 4x4. To czyni go jednym z najbardziej elastycznych modeli w segmencie – i ważnym elementem strategii elektryfikacji marki Kia. Prawdziwy postęp widać w komforcie akustycznym. Dzięki dodatkowym wygłuszeniom przy słupkach B i w drzwiach, kabina skutecznie izoluje od hałasów. To jedna z tych zmian, które najmocniej czuć w codziennym użytkowaniu i które pokazują, że lifting Sportage nie był tylko kosmetyką, ale realnym krokiem w stronę większego komfortu.
Nowa Kia Sportage
Foto: Jan Guss-Gasiński
Nowa Kia Sportage wchodzi na rynek z delikatnie wyższą ceną, ale też z dużo bogatszym wyposażeniem. Polski cennik otwiera kwota 135 500 zł za 150-konną benzynę z manualem oraz 148 500 zł za wariant z automatem. Podwyżki rzędu 2–3 proc. importer uzasadnia inflacją i rosnącymi kosztami produkcji – i trudno się z tym nie zgodzić, bo w zamian podstawowa wersja oferuje teraz znacznie więcej niż dotychczas. Już w standardzie klient dostaje system bezkluczykowy Smart Key, komplet nowoczesnych asystentów bezpieczeństwa, 12,3-calowy ekran z nawigacją i usługami Kia Connect, kamerę cofania czy adaptacyjny tempomat z funkcją Stop & Go. Wersje z automatem wyposażono dodatkowo w asystenta jazdy po autostradzie, a hybrydy (HEV i PHEV) wzbogacono o dwustrefową klimatyzację z nawiewami w drugim rzędzie. Efekt? Podwyżka cenowa staje się mniej odczuwalna, bo Sportage realnie awansował o klasę wyżej pod względem technologii i komfortu.
Nowa Kia Sportage
Foto: Jan Guss-Gasiński
W Polsce Kia Sportage rywalizuje przede wszystkim z Hyundaiem Tucsonem, Toyotą RAV4 i Volkswagenem Tiguanem. Lifting i rozszerzona oferta napędów sprawiają, że model jeszcze lepiej wpisuje się w oczekiwania zarówno klientów prywatnych, jak i flot. Dla wielu firm Sportage pozostaje atrakcyjną alternatywą ze względu na wysoką wartość rezydualną i przewidywalne koszty eksploatacji.
Nowa Kia Sportage
Foto: Jan Guss-Gasiński
Czy wiesz, że…
- Pierwsza Kia Sportage zadebiutowała w 1993 roku i była jednym z pierwszych SUV-ów w segmencie kompaktowym.
- Piąta generacja modelu (od 2021 r.) jest sprzedawana w dwóch wersjach: krótszej na rynek europejski i dłuższej na rynek koreański oraz amerykański.
- W 2024 roku Kia była drugą najczęściej wybieraną marką przez klientów indywidualnych w Polsce – głównie dzięki Sportage.
- Sportage jest montowany m.in. w słowackiej Żylinie, skąd trafia także na polski rynek.
Nowa Kia Sportage
Foto: Jan Guss-Gasiński
Nowa Kia Sportage
Foto: Jan Guss-Gasiński
Nowa Kia Sportage
Foto: Jan Guss-Gasiński
Nowa Kia Sportage
Foto: Jan Guss-Gasiński
