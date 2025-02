Carla Wentzel, prezeska VW Group Polska: W Volkswagenie nic nie dzieje się przypadkiem

W takim razie, gdybym była zdecydowana na kupno auta elektrycznego, jak przekonałaby mnie pani, że powinnam wybrać ofertę Volkswagena, a nie „chińczyka”?

Warto spojrzeć szerzej niż tylko na cenę. Przede wszystkim należy podkreślić, że dziś większość klientów użytkuje samochody korzystając z różnych narzędzi finansowych, rzadko kupuje je za gotówkę. Większe znaczenie od ceny ma koszt utrzymania auta. Rata leasingu czy najmu mocno zależy od wartości rezydualnej, a ta to olbrzymi atut silnych i porządnych marek Grupy Volkswagen. Żadna z chińskich marek obecnych w Europie nie może się tym pochwalić. Kolejna sprawa to bardzo szeroka paleta modelowa. Każdy klient znajdzie odpowiednie auto dla siebie, niezależnie od tego jakiego auta szuka, kompaktowego, limuzny, kombi, SUVa, czy też rodzinnego vana. Niezwykle ważna jest też olbrzymia sieć serwisowa, którą dysponujemy. Składa się na nią ponad 400 punktów serwisowych naszych marek w 175 lokalizacjach. Jako Volkswagen Group Polska dostarczyliśmy polskim klientom już ponad 1,5 miliona samochodów, które w razie potrzeby mogą być serwisowane przez profesjonalną i dobrze do tego przygotowaną sieć. Jako przykład podam, jak mocno rozwinęliśmy logistykę części do warsztatów. Niezależnie od lokalizacji w Polsce, jeżeli dealer zamówi części do godz. 16.30, zostaną one dostarczone do niego do godz. 7.00 następnego dnia. W wybranych miastach oferujemy także dostawy tego samego dnia. To także znacząca przewaga i duża wartość dla klientów, być może przez wielu nie uwzględniana w momencie zakupu.

Kilka dni temu na rynku pojawiła się informacja, że Tesla wielkością sprzedaży przegoniła Audi. Jak pani sądzi, dlaczego tak się stało?

Audi i Tesla operują w różnych segmentach rynku. Audi jest marką premium, bez kompromisów, stawia na jakość i obsługę klientów na najwyższym poziomie. Oferta produktowa Audi jest też nieporównywalnie większa. Niestety w minionych miesiącach, poza trudną sytuacją rynkową w Europie, Audi borykało się także z wyzwaniami w łańcuchach dostaw. Jednakże nowe modele, które zadebiutowały w minionym roku jak A5, Q6, A6 oraz bestseller Audi czyli nowe Q5, które wkrótce wejdzie na rynek z pewnością dodadzą marce dynamiki. Przy okazji chciałabym też zaznaczyć, jak świetne wyniki notuje Audi w Polsce. Audi po raz kolejny jest numerem jeden w segmencie premium z udziałem wynoszącym 22,5 procent.

Po raz pierwszy od wielu lat widzimy wielką ofensywę reklamową Volkswagena w Polsce. Co za nią stoi?

Miniony rok był rekordowy jeśli chodzi o liczbę premier, jako Grupa zaprezentowaliśmy 30 nowości. Odkąd pracuję w Grupie Volkswagen, nie widziałam takiej skali. Wiele z nich dotyczy marki Volkswagen i jej bestsellerów. Do oferty trafiły nowy Golf, nowe generacje Passata i Tiguana, czy też zupełnie nowy model – Tayron. Do tego flagowy model elektryczny ID.7 z zasięgiem ponad 700 km. Zależy nam, aby do klientów dotarł komunikat o naszych nowościach, że warto się nimi zainteresować. Modele te oferują nie tylko zmieniony design, ale przede wszystkim nowe technologie. Wyposażyliśmy je w nowe systemy asystujące, poprawiające bezpieczeństwo, czy też zupełnie nowe systemy nawigacyjne. Poprawiliśmy jakość, design i funkcjonalność naszych samochodów. Ponadto wprowadziliśmy na rynek nową generację układu hybrydowego plug-in, który jest dostępny w wielu modelach. Na przykład, hybrydowy Golf plug-in w trybie elektrycznym dysponuje zasięgiem ponad 140 km. Reasumując, wzmożona komunikacja wynika przede wszystkim z dużej ofensywy modelowej. Do tego dochodzi aktywność sezonowa wynikająca z wyprzedaży rocznika 2024.