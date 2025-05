Czy Hyundai zmienił coś pod maską tego „elektryka”? Tego jeszcze nie wiemy. Jak na razie nie podano jeszcze szczegółów dotyczących zmian w gamie silnikowej - należy się jednak spodziewać, że auto otrzyma większe akumulatory. Dziś ma baterie o pojemności 58 lub 77,4 kWh. Zapewne otrzyma - tak jak Ioniq 5 - akumulatory o pojemności 63 i 84 kWh. Zasięg z ostatnim z zestawów powinien przekroczyć 600 km (dziś: do 556 km). Auto za sprawą zastosowania architektury 800V ładuje się z mocą do 233 kW. To już imponujący parametr, może się jednak jeszcze nieco poprawić. Co z wersją, którą zostawiliśmy na koniec? To naprawdę gorąca odmiana. Mowa o wersji N - „prawdziwej”, a nie tylko N-Line. Oprócz pakietu stylizacyjnego (jeszcze bardziej agresywnego), Ioniq wyróżnia się więc ogromną mocą i sportowym przyspieszeniem.

To możliwe: Hyundai Ioniq 6 w wersji N z mocą 650 KM

Oficjalnych danych również i w tym wypadku nie podano, ale Ioniq 5 N, z którym „Szóstka” zapewne będzie dzielić parametry, ma akumulator 84 kWh (zasięg: 450 km, ale to nie o taki wynik tu chodzi), 650 KM i moment obrotowy 770 Nm. Rozpędza się do 100 km/h w 3,4 s i osiąga maksymalnie 260 km/h. Oprócz tego, ma specjalne tryby do driftu, udaje zmianę biegów w aucie spalinowym i… naprawdę doskonale maskuje swoją masę. Ioniq 6 może być jeszcze szybszy za sprawą lepszej aerodynamiki. To oznacza, że taki Hyundai może przypominać Porsche nie tylko z wyglądu, ale i z osiągów.