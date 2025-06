Klienci nie są zainteresowani elektrycznym modelem. Projekt Ferrari trafił do szuflady

Ferrari jeszcze nie zaprezentowała swojego pierwszego modelu elektrycznego, a już wie, że nie chce kolejnego. To się nie wydarzy co najmniej do 2029 roku. Aktualnie za mało klientów jest zainteresowanych tego typu napędem. Pierwszy elektryk Ferrari pojawi się jesienią.