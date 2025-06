Produckja GLC w Tuscaloosa w stanie Alabama ma wystartować do końca 2027 roku. Do tej pory ten model był produkowany w Bremen w Niemczech. Średniej wielkości SUV to najpopularniejszy model Mercedesa na świcie i nr jeden w USA, ze sprzedażą ponad 64 000 sztuk w 2024 roku. Fabryka w Alabamie będzie produkowała GLC głównie na rynek północnoamerykański, podczas gdy fabryka w Bremen nadal będzie obsługiwać resztę świata. Obecnie fabryka Mercedesa w Tuscaloosa produkuje około 260 tys. samochodów rocznie, w tym modele GLE, GLS, GLE Coupe oraz elektryczne EQS SUV i EQE SUV.

Reklama

Mercedes GLC Foto: mat. prasowe

Decyzja Mercedesa nie jest przypadkowa. W kwietniu 2025 roku administracja Trumpa wprowadziła 25-proc. cła na importowane auta, powołując się na Sekcję 232 ustawy o ekspansji handlowej z 1962 roku, jako środek ochrony bezpieczeństwa narodowego. Według analizy Center for Automotive Research, cła Trumpa mogą zwiększyć koszty amerykańskich producentów samochodów o około 108 miliardów dolarów w 2025 roku. Mercedes szacuje, że przeniesienie produkcji może kosztować firmę około 1,7 miliarda dolarów dodatkowych kosztów. W odpowiedzi na presję branży, administracja Trumpa złagodziła niektóre aspekty ceł, oferując producentom kredyty do 15 proc. wartości na auta produkowane w USA, które można wykorzystać na bezcłowy import części na okres dwóch lat.

Przeniesienie produkcji następuje w trudnym okresie dla koncernu. W pierwszym kwartale 2025 roku Mercedes odnotował spadek przychodów o 7,4 proc. do 33,22 miliarda euro, a zysk netto spadł o 42,8 proc. do 1,731 miliarda euro. Firma ostrzega, że obecna zmienność polityki celnej utrudnia wiarygodną ocenę rozwoju biznesu na pozostałą część roku. Mimo trudności, Mercedes planuje kompleksowy program poprawy wydajności zwany "Next Level Performance", mający na celu obniżenie kosztów produkcji o 10 proc. do 2027 roku. Koncern zapowiedział również program odkupu własnych akcji o wartości do 5 miliardów euro w ciągu najbliższych 24 miesięcy.