Mercedes klasy V to samochód, który jest lubiany zarówno przez hotele czy firmy zajmujące się transportem VIP-ów, jak i przez milionerów, używających takich vanów jako uzupełnienie kolekcji limuzyn, do wożenia bagaży i przyjaciół. Cenią go też duże (i zamożne rodziny) rodziny, a nawet taksówkarze w zachodnioeuropejskich metropoliach. Obecna generacja klasy V trafiła na rynek już 11 lat temu. Owszem, ten model niedawno przeszedł lifting, a czas w tym segmencie płynie nieco wolniej. Nie zmienia to faktu, że pora na następcę zbliża się wielkimi krokami. Mówimy zarówno o nowej odsłonie Mercedesa V, jak i tańszego i bardziej roboczego Vito.

Mercedes Vision V Concept Foto: mat. prasowe

Zapowiada je prototyp o nazwie Mercedes Vision V. O ile obecna klasa V może być elektryczna, ale większość egzemplarzy napędza silnik diesla, o tyle Vision V został opracowany na platformie modułowej Van Electric Architecture (VAN.EA). Odmiany spalinowe raczej nie są w planach. Futurystyczny van został pokazany w Szanghaju. Chiński rynek jest niezwykle ważny dla modelu tego typu. Co już wiemy o Vision V? Model, który będzie jego odmianą produkcyjną, otrzyma architekturę 800V oferującą szybkie ładowanie. Zasięg może przekroczyć 500 km. Do wyboru: jeden lub dwa silniki. Auto zaoferuje też autonomiczną jazdę na poziomie 2. Później będzie możliwe wyręczanie kierowcy na poziomie 3 i 4, ale obecnie nie pozwalają na to przepisy.