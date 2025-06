Q3 jest oparte na znanej już z drugiej odsłony modelu platformie MQB i zachowało bardzo podobne wymiary, jak poprzednik - co należy zapisać na plus, bo klienci nie po to kupują kompaktowego SUV-a, by potem nie móc nim sprawnie zaparkować w centrum miasta. Ma 453 cm długości - i tylko ten parametr wzrósł, o 4 cm. Szerokość (186 cm), wysokość (158 cm) i rozstaw osi (268 cm) pozostały bez zmian. Bagażnik ma 575-488 litrów pojemności, zależnie od położenia przesuwanej, tylnej kanapy. Zmiany wyraźnie widać za to we wnętrzu - teraz nowocześniejszym, bardziej „cyfrowym” i minimalistycznym, pozbawionym np. przycisków do obsługi klimatyzacji. Co ciekawe, nie można tu mieć trzech ekranów, jak np. w Q5 czy A6. Kierowcy i pasażerowi muszą wystarczyć dwa - jeden za kierownicą (11,9 cala), a drugi na środku (12,8 cala). Wyświetlają jednak najnowszy system multimedialny korzystający z oprogramowania Android Automotive firmy Google z wbudowaną obsługą głosową z asystentem AI. Ma stać się standardem także w innych, nowych Audi.

Nowe Audi Q3 Foto: mat. prasowe

Bardzo możliwe, że zagości w nich też nowy pomysł na obsługę podstawowych funkcji. Audi żegna klasyczne dźwigienki. Zamiast nich, Q3 ma za kierownicą panel zakończony ruchomymi dżojstikami - z lewej strony odpowiadają za sterowanie wycieraczkami i kierunkowskazami (przyciski i pokrętła), a z prawej za kierunek jazdy. Czy kierowcy się do tego przyzwyczają? Z pierwszych relacji wynika, że działanie tego rozwiązania jest intuicyjne, bo mocno przypomina tradycyjną obsługę kierunkowskazów. Jak jeździ nowe Audi Q3? Ma być bardziej bezpośrednie w reakcjach od poprzednika, a także wygodniejsze, m.in. za sprawą zastosowania nowych, adaptacyjnych amortyzatorów. Kierowcy w czasie jazdy pomoże system autonomicznej zmiany pasa ruchu (działa przy prędkościach powyżej 90 km/h) oraz funkcja prowadzenia po pasie (do prędkości 210 km/h), działający dzięki danym online nawet wtedy, gdy nie ma na trasie namalowanych linii. Asystent parkowania może nauczyć się 5 manewrów (sam wjedzie i wyjedzie z danego miejsca) i zapamiętuje ostatnie 50 metrów jazdy - można więc „kazać mu” wyjechać tyłem z wąskiej, ślepej uliczki.

Tak wygląda dźwignia kierunkowskazu w nowym Audi Q3 Foto: mat. prasowe

Nowe Audi Q3 Foto: mat. prasowe

Jeśli chodzi o gamę silników, klienci będą mieli do wyboru zarówno jednostki tankowane bezołowiową, jak i olejem napędowym. Bazowy motor 1.5 TFSI z układem miękkiej hybrydy rozwija 150 KM i osiąga 100 km/h w 9,1 s. Moc na przednie koła przenosi tu automatyczna skrzynia S Tronic o siedmiu biegach. Manualnej w gamie nie ma. 150 KM ma również diesel 2.0 TDI (także z napędem na przód, setka w 9,2 s). Chętni na napęd na cztery koła muszą albo poczekać, aż AWD uzupełni gamę diesla, albo już teraz wybrać motor benzynowy 2.0 TFSI o mocy 265 KM (setka w 5,7 s). Gama benzyniaków będzie później rozszerzona także o motor o mocy 204 KM. Najmocniejsze Q3 ma obecnie 272 KM. To hybryda plug-in (benzynowe 1.5 plus 116-konny motor elektryczny). Jej akumulator ma pojemność 19,7 kWh, co pozwala na pokonanie 120 km w trybie elektrycznym.