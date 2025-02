W porównaniu do tradycyjnych baterii litowo-jonowych, baterie ze stałym elektrolitem charakteryzują się znacznie większą gęstością energii, a jednocześnie można je ładować znacznie szybciej. Pod tym względem są one postrzegane jako promyk nadziei, który może sprawić, że samochody elektryczne staną się atrakcyjniejsze dla klientów. Szybkie doładowanie i przejechanie kilkuset kilometrów – to coś, co większość kierowców zna z silnika spalinowego. Jednak rozwój baterii ze stałym elektrolitem i ich produkcja są skomplikowane. Otwierając pilotażowy zakład produkcyjny Hyundai pokonuje istotną przeszkodę na drodze do seryjnej produkcji rewolucyjnych baterii.

Reklama

Czytaj więcej Producenci Hyundai w Polsce z rekordem sprzedaży. Najlepszy wynik od początku działalności 2024 rok Hyundai Motor Poland zamknął wynikiem 31 008 zarejestrowanych aut, czyli o 15 proc. więcej niż w 2023. To najlepszy wynik osiągnięty od początku działalności marki Hyundai na polskim rynku. Po raz kolejny bestsellerem okazał się Tucson, który stanowił niemal jedną trzecią zeszłorocznej sprzedaży.

Branżowi eksperci donoszą, że Hyundai otworzy w marcu swój ośrodek badawczy zajmujący się akumulatorami w Uiwang (na południe od Seulu). W ramach ceremonii otwarcia Koreańczycy zaprezentują swoją baterię ze stałym elektrolitem oraz rozpoczną badania i produkcję nowego akumulatora do magazynowania energii. Na uroczystości obecni będą również przedstawiciele General Motors – Amerykanie niedawno rozszerzyli współpracę w zakresie samochodów elektrycznych z Hyundaiem. Eksperci zakładają, że Hyundai zaprezentuje prototyp aut elektrycznych wyposażonych w nowy akumulator ze stałym elektrolitem pod koniec 2025 roku.

Również Toyota chce rozpocząć produkcję elektryka ze stałym elektrolitem

Hyundai planuje rozpoczęcie masowej produkcji baterii ze stałym elektrolitem w 2030 roku. Toyota ogłosiła również rozpoczęcie w tym roku seryjnej produkcji samochodów elektrycznych wyposażonych w ten typ baterii. Honda rozpoczęła już pilotażową produkcję akumulatorów ze stałym elektrolitem w listopadzie 2024 r. Duzi producenci akumulatorów, tacy jak CATL i LG Energy Solution, również intensywnie pracują nad tą przełomową technologią.