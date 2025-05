Yugo ogłosiło oficjalny powrót już w lutym tego roku planując produkcję małego hatchbacka podobnego do tego, który firma produkowała w latach 80. i 90. Póki co jedyną wskazówką powrotu marki był teaser pokazujący sylwetkę pojazdu i kilka ziarnistych renderów. Teraz zaprezentowano pierwsze oficjalne zdjęcia modelu zbudowanego w skali. Samochód póki co nie ma oficjalnej nazwy. To dwudrzwiowy hatchback, który nawiązuje do modeli Yugo. Ma kompaktowe rozmiary, pudełkowaty profil ​​i minimalistyczny design.

Nowa interpretacja Yugo Foto: mat. prasowe

Koncepcja modelu w skali została wyrzeźbiona przez serbskiego projektanta Darko Marcetę, zlecona przez nowego właściciela Yugo, profesora dr. Aleksandara Bjelicia. W wywiadzie dla magazynu Car Bjelicia podkresił, że nowy koncept „nie jest historycznym wspomnieniem, ale ma podkreślić przystępność cenową i sportowy charakter nowego modelu”. Jeśli Yugo trafi do produkcji — co ma się wydarzyć w ciągu najbliższych dwóch lat — będzie konkurował na rynku kompaktowych hatchbacków w Europie, czyli z Citroenem C3, Renault Clio, Volkswagenem Polo itp. Mało prawdopodobne jest, żeby marka Yugo kiedykolwiek powróciła do Ameryki.