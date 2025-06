Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjęła strategiczną decyzję w sprawie najbardziej problematycznego odcinka polskiej sieci drogowej. W marcu 2025 roku wycofała wnioski o wydanie decyzji środowiskowej dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) i zapowiedziała nowe podejście, z naciskiem na rozwiązania tunelowe. Dla WOW jest to kluczowy, 14-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S17, który ma domknąć ring wokół stolicy. Trasa ma połączyć węzeł Drewnica na skrzyżowaniu z S8 z węzłem Warszawa Wschód, umożliwiając docelowe rozłożenie ruchu na obwodnicy Warszawy.

Znaczenie inwestycji wykracza daleko poza lokalny transport. Droga ekspresowa S17 prowadzi z centrum Polski do granicy z Ukrainą, pełniąc ważną rolę zarówno w ruchu wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Docelowo trasa ma mieć ponad 320 km długości, z czego kierowcy korzystają na razie z ponad 180 km — od węzła Warszawa Wschód na obwodnicy stolicy aż do węzła Piaski Wschód. Historia problemów ze Wschodnią Obwodnicą Warszawy sięga 2015 roku, kiedy GDDKiA wystąpiła do RDOŚ w Warszawie z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, proponując trasę od węzła Warszawa Wschód przez nasyp w centrum Wesołej do trasy S8. Wybór tak zwanego „wariantu zielonego” wywołał natychmiastowy sprzeciw mieszkańców.

Procedury administracyjne szybko się skomplikowały. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie mieszkał w pobliżu planowanej trasy, więc aby nie być posądzonym o stronniczość, podjął decyzję o wyłączeniu stołecznego RDOŚ z procedury decyzyjnej. Sprawa trafiła do RDOŚ w Białymstoku, który w 2018 roku wydał pozytywną decyzję. Jednak w 2021 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił tę decyzję, argumentując, że sprawą powinna zająć się warszawska, a nie białostocka RDOŚ. Ostatnie wyroki sądowe z listopada 2024 i stycznia 2025 roku ponownie skierowały sprawę do rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, wydłużając niepewność o kolejne miesiące.

W II kwartale 2025 roku GDDKiA planuje ogłosić przetarg na wybór biura projektowego, którego zadaniem będzie ponowne przeanalizowanie możliwych wariantów przebiegu nowej trasy — z naciskiem na rozwiązania tunelowe. To radykalna zmiana podejścia po latach impasu. Tunel może stać się jednym z najdłuższych obiektów tego typu w Polsce. Dla porównania, obecnie rekord należy do tunelu pod Ursynowem w ciągu południowej obwodnicy Warszawy na drodze ekspresowej S2, którego długość wynosi 2355 metrów. Najdłuższym pozamiejskim tunelem drogowym w Polsce jest konstrukcja w Starych Bogaczowicach w ciągu S3, mierząca około 2,3 kilometra.