Duże zamówienie dla Daimler Truck na kilkaset ciężarówek Mercedes Arocs 6x6 złożyły niemieckie siły zbrojne. Mercedes Arocs to ciężarówka specjalnie opracowana do wymagających operacji w sektorze budowlanym i logistycznym, charakteryzująca się szczególnie solidną konstrukcją i dobrymi możliwościami terenowymi. Zamówienie ma wzmocnić zdolności transportowe Bundeswehry. Realizacja tego dużego zamówienia przebiegnie stosunkowo szybko. Dostawa aut ma zostać ukończona do końca maja 2026 r. Wynika to z faktu, że zamówione ciężarówki nie muszą być modernizowane specjalnie dla wojska, nie potrzebują np. opancerzenia, czy dodatkowych przeróbek. Ciężarówki otrzymają m.in. malowanie maskujące. Ta kombinacja umożliwia elastyczne wykorzystanie w Bundeswehrze i stosunkowo łatwe ponowne wprowadzenie na rynek cywilny po wycofaniu z eksploatacji.

mercedes Arocs 6x6 Foto: mat. prasowe

Mercedes Arocs jest terenowym wariantem ciężarówki drogowej Actros. Wykorzystuje wiele komponentów technicznych i silników, które są również stosowane w Actrosie. Model z napędem na wszystkie koła (6x6) z trzema osiami oferują ładowność do dziesięciu ton. Konstrukcja z dużym prześwitem i dużymi oponami umożliwia pokonywanie przepraw wodnych o głębokości do 90 cm. Silnik ma moc 455 KM i 2200 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Arocs 6x6 jest produkowany w kooperacji niemiecko-francuskiej. W Niemczech powstają osie napędowe (Kassel), skrzynie biegów (Gaggenau) i silniki (Mannheim), które są montowane na ramie, a kabina kierowcy i podwozie łączone w Wörth. W francuskim Molsheim pojazdy otrzymują wyposażenie wojskowe i odporną na działanie chemikaliów powłokę bazową, która ogranicza widoczność w urządzeniach noktowizyjnych i kamerach termowizyjnych. Niemiecka firma Sonntag Fahrzeugbau GmbH z regionu Sauerland odpowiada za montaż kontenerowego nadwozia wymiennego, wyposażenie kabiny kierowcy w sprzęt wojskowy oraz końcowe malowanie w barwach kamuflażowych.

Tysiąc Mercedesów klasy G z silnikami diesla

Duńska Organizacja Obrony i Logistyki (DALO) podpisała umowę ramową z dealerem Mercedesa na dostawę 1000 nowych modeli serii G. Zawarto również umowę serwisową na okres do 28 lat. Pojazdy mają być dostarczane w pięciu wariantach do armii, sił powietrznych, żandarmerii wojskowej, straży domowej i dowództwa. Auta mają zostać wyposażone w 3-litrowy silnik wysokoprężny o mocy 249 KM, który nie jest dostępny w modelu cywilnym. Dania, jak wiele armii na świecie, polega na jakości Mercedesa Klasy G. Celem nowego zamówienia jest zastąpienie pojazdów, które są w eksploatacji od prawie 40 lat. Finansowanie tego zamówienia zapewnia duński „Fundusz Akceleracyjny” oraz środki z duńskiego programu „Odbudowa Fundacji Obrony”. Rocznie Mercedes dostarczy Danii około 200/300 aut.