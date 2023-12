Jest pan przeciwnikiem administracyjnego ograniczania importu chińskich aut z napędem elektrycznym?

Reklama

To otwarte rynki napędzają wzrost i tworzenie bogactwa. Utrzymajmy więc rynki otwarte i pozwólmy ich uczestnikom walczyć. W pięcioletniej strategii zapisano, że w połowie dekady połowę sprzedaży Mercedesa będą stanowiły auta elektryczne i takie z napędem hybrydowym. Czyli wydarzy się to o pięć lat wcześniej, niż wcześniej planowano. Wtedy także Mercedes przedstawi trzy nowe płyty : MB.EA - dla aut średnich i dużych, które będą stanowiły „elektryczny szkielet” dla przyszłej oferty; AMG.EA przeznaczone specjalnie dla Mercedesów AMG, oraz VAN.EA dla lekkich furgonetek i małych aut dostawczych. W dążeniu do zeroemisyjności zmian nie ograniczamy do samego Mercedesa, ale obejmuje on cały łańcuch dostaw i dotyczy to zarówno samego produktu, jak i wszystkich operacji. To dlatego inwestujemy dwucyfrową kwotę w miliardach euro w osiągnięcie tego rezultatu, aby móc wyprodukować auta elektryczne z napędem najnowszej generacji. W tym maratonie biegniemy na bardzo dobrej pozycji. Tyle, że musimy pokonać go sprintem utrzymując taktyczną elastyczność i przejrzystą strategię.

Jednak europejscy i amerykańscy producenci aut elektrycznych obawiają się chińskiej konkurencji...

W ostatnich dekadach tak na rynku europejskim, jak i na amerykańskim widzieliśmy już mnóstwo przetasowań, zwłaszcza w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia, kiedy pojawiali się Japończycy, a po nich Koreańczycy. Wiadomo także, że chińscy producenci będą coraz silniejszy poza swoim krajem. W takiej sytuacji jest jedno przesłanie : trzeba szanować konkurencję, śledzić wszystko, co ona robi i koncentrować się na własnych działaniach i na tym, czego chcą nasi klienci. A najważniejsze jest, aby szanować konkurencję, obojętne skąd pochodzi. Podczas pandemii nauczyliśmy się, że łańcuchy dostaw mogą być kruche. A w produkcji wykorzystujemy komponenty ze wszystkich pięciu kontynentów. Byłoby więc iluzją sądzić, że możemy podzielić świat motoryzacyjny na poszczególne regiony, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Staramy się dbać o to, żeby być konkurencyjnymi, że jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą. Natomiast jakąkolwiek presję na koszty będziemy musieli zrekompensować wydajnością. A na rynku chińskim jesteśmy już od tak dawna, że jesteśmy postrzegani jak lokalny gracz. Produkujemy tam auta, mamy chińskich dostawców, dwa centra badań i rozwoju - w Szanghaju i Pekinie. To dla nas właściwie jak drugi dom i rynek z wielką dynamiką i nie dotyczy to wyłącznie motoryzacji. Zresztą partnerów technologicznych mamy wszędzie. Poza Chinami także w USA, Japonii. Tak dzisiaj funkcjonuje światowa motoryzacja.

Czy elektryfikacja przetrwa bez pieniędzy państwa?