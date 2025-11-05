Reklama
Wszyscy chcą być jak Škoda. Polska z dwucyfrowym udziałem, 3. miejsce w Europie

Škoda poprawia swoje wyniki w Polsce: po trzech kwartałach 2025 r. zarejestrowano 45 522 nowych aut marki, o 5,77 proc. więcej niż rok wcześniej. Udział w rynku wyniósł 10,64 proc. Na czele sprzedaży pozostaje Octavia (14 781 szt., +2,09 proc. r/r). Stabilny popyt widać też na modele Superb, Kamiq i Fabię.

Publikacja: 05.11.2025 11:12

Skoda Enyaq RS

Skoda Enyaq RS

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Škoda może też się pochwalić wzrostem w segmencie modeli elektrycznych: nowy, kompaktowy Elroq wszedł do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych BEV w Polsce. W ciągu trzech kwartałów 2025 r. zarejestrowano 773 egzemplarze tego modelu, co daje 9. miejsce wśród „elektryków” i 2,99 proc. udziału w segmencie BEV. Całkowite rejestracje modeli elektrycznych Škody w Polsce wzrosły o imponujące 380,61 proc. r/r, a udział marki w rynku BEV sięgnął 3,65 proc. Również wynik globalny i podium w Europie robi wrażenie. Na świecie Škoda dostarczyła 765 700 samochodów (+14,1 proc. r/r). W Europie (UE, Wielka Brytania, Szwajcaria, Norwegia, Islandia) producent utrzymał 3. miejsce. Zelektryfikowane auta (BEV + PHEV) odpowiadały już za 24,1 proc. europejskich dostaw (rok wcześniej 11,1 proc.). W modelach w pełni zelektryfikowanych marka awansowała na 4. miejsce w Europie z udziałem 6,6 proc.

Takie same, a jednak inne - te dwie Skody Elroq różnią się od siebie przede wszystkim pojemnością ba
Za Kierownicą
Skoda Elroq 50 czy 85? Która wersja elektrycznego SUV-a ma więcej sensu
Skoda Elroq

Skoda Elroq

Foto: mat. prasowe

Modele, które przynoszą wyniki

Globalnie dostawy elektrycznych modeli Škody sięgnęły 118 600 sztuk (w tym 60 400 Elroq i 58 200 Enyaq). W pierwszych dziewięciu miesiącach roku najczęściej wybieranym modelem Škody pozostaje Octavia (142 200 dostaw), a na dalszych miejscach uplasowały się modele Kodiaq i Kamiq. Również finanse pozostają solidne: przychody za trzy kwartały 2025 r. wyniosły 22,344 mld euro (+9,5 proc.), zysk operacyjny wyniósł 1,790 mld euro (+5,4 proc.), a marża operacyjna 8,0 proc.. Wolne przepływy pieniężne osiągnęły 1,934 mld euro (−2,8 proc. r/r). Pozytywne wiadomości również na rynkach poza Europą. W Indiach – drugim filarze działalności marki – dostawy wzrosły o 106,1 proc. r/r (rekordowe 49 400 szt), napędzane m.in. przez niedostępny w Europie model Kylaq (30 100 szt). W Turcji natomiast dostawy wyniosły 32 200 (+7 proc. r/r), a w Maroku 4 500 szt

Kompaktowa Skoda Kylaq oferowana będzie wyłącznie w Indiach
Premiery
Skoda ma nowego kompaktowego SUV-a. Nazywa się Kylaq i będzie kosztować 38 tys. zł

Co dalej? W 2026 r. do oferty dołączyć ma Epiq – w pełni elektryczny, miejski crossover pozycjonowany cenowo „obok” Kamiqa z silnikiem spalinowym. W przygotowaniu jest także seryjna wersja koncepcyjnego Vision 7S (rodzinny BEV z siedmioma miejscami) oraz projekt Vision O zapowiadający elektryczne kombi. Celem strategicznym Škody pozostaje utrzymanie pozycji w Top 3 marek w Europie do 2030 r.

Czy wiesz, że…

- Škoda od lat utrzymuje pozycję jednej z trzech najczęściej wybieranych marek w Europie, a w Polsce regularnie zajmuje miejsce na podium rejestracji nowych aut.

- Polska jest jednym z pięciu największych rynków Škody na świecie – wyprzedzają nas tylko Niemcy, Wielka Brytania, Czechy i Francja.

- Każda trzecia Octavia sprzedawana w Europie trafia do klienta flotowego – to jeden z najchętniej wybieranych modeli firmowych w całej Unii.

Skoda Octavia RS Kombi

Skoda Octavia RS Kombi

Foto: mat. prasowe

