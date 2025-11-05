Wszyscy chcą być jak Škoda. Polska z dwucyfrowym udziałem, 3. miejsce w Europie

Škoda może też się pochwalić wzrostem w segmencie modeli elektrycznych: nowy, kompaktowy Elroq wszedł do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych BEV w Polsce. W ciągu trzech kwartałów 2025 r. zarejestrowano 773 egzemplarze tego modelu, co daje 9. miejsce wśród „elektryków” i 2,99 proc. udziału w segmencie BEV. Całkowite rejestracje modeli elektrycznych Škody w Polsce wzrosły o imponujące 380,61 proc. r/r, a udział marki w rynku BEV sięgnął 3,65 proc. Również wynik globalny i podium w Europie robi wrażenie. Na świecie Škoda dostarczyła 765 700 samochodów (+14,1 proc. r/r). W Europie (UE, Wielka Brytania, Szwajcaria, Norwegia, Islandia) producent utrzymał 3. miejsce. Zelektryfikowane auta (BEV + PHEV) odpowiadały już za 24,1 proc. europejskich dostaw (rok wcześniej 11,1 proc.). W modelach w pełni zelektryfikowanych marka awansowała na 4. miejsce w Europie z udziałem 6,6 proc.

Reklama Reklama

Skoda Elroq Foto: mat. prasowe

Modele, które przynoszą wyniki

Globalnie dostawy elektrycznych modeli Škody sięgnęły 118 600 sztuk (w tym 60 400 Elroq i 58 200 Enyaq). W pierwszych dziewięciu miesiącach roku najczęściej wybieranym modelem Škody pozostaje Octavia (142 200 dostaw), a na dalszych miejscach uplasowały się modele Kodiaq i Kamiq. Również finanse pozostają solidne: przychody za trzy kwartały 2025 r. wyniosły 22,344 mld euro (+9,5 proc.), zysk operacyjny wyniósł 1,790 mld euro (+5,4 proc.), a marża operacyjna 8,0 proc.. Wolne przepływy pieniężne osiągnęły 1,934 mld euro (−2,8 proc. r/r). Pozytywne wiadomości również na rynkach poza Europą. W Indiach – drugim filarze działalności marki – dostawy wzrosły o 106,1 proc. r/r (rekordowe 49 400 szt), napędzane m.in. przez niedostępny w Europie model Kylaq (30 100 szt). W Turcji natomiast dostawy wyniosły 32 200 (+7 proc. r/r), a w Maroku 4 500 szt