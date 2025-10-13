Reklama

Maria Grazia Davino, dyr. regionalny BYD w Europie: Fundamentem tu i teraz będą hybrydy plug-in

Pierwsza fabryka BYD powstaje na Węgrzech i ruszy pod koniec tego roku. Kolejnych lokalizacji nie wykluczamy – jeśli pojawi się okazja, będziemy gotowi, żeby produkować jeszcze więcej aut w Europie - mówi Maria Grazia Davino, dyrektor regionalny BYD w Europie.

Publikacja: 13.10.2025 05:47

Maria Grazia Davino, dyrektor regionalny BYD w Europie

Maria Grazia Davino, dyrektor regionalny BYD w Europie

Foto: mat. prasowe

Martin Śliwa

Jest Pani odpowiedzialna za ekspansję BYD w Europie. Którymi rynkami się Pani zajmuje?

Mój obszar to Centralna Europa: Niemcy, Szwajcaria, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry i Polska. Muszę tutaj dodać, że bardzo cieszę się, że odpowiadam za rozwój tej części Europy.

Jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi krajami? Czy do każdego trzeba podchodzić w inny sposób?

Różnice są ogromne. To nie tylko potencjał sprzedaży, ale też cała struktura rynku: inna organizacja branży, inna sieć dealerska, inne kanały sprzedaży, inne historie i siła poszczególnych marek. Kolejny element to rozwój elektromobilności – różny poziom gotowości klientów i infrastruktury. No i jeszcze jeden aspekt: od kiedy BYD jest obecny na danym rynku. Kiedy zaczynaliśmy, miałam pięcioosobowy zespół. Teraz liczy już 35 osób. To proces. Inaczej zaczynaliśmy na poszczególnych rynkach. To jest jak gra na fortepianie – trzeba grać na różnych klawiszach.

Który rynek jest najtrudniejszy?

Największym wyzwaniem są Niemcy. To ogromny kraj, duży potencjał, ale też wielkie wymagania – poczynając od klientów przywiązanych do swoich marek, aż po zebranie zespołu. Trudno tam o szybki rozwój, bo procesy trwają długo. Zatrudnienie odpowiednich ludzi może zająć do sześciu miesięcy. Najpierw trzeba ich znaleźć, później przeszkolić, a dopiero po kolejnych miesiącach zaczynają działać.

A jak reagują w poszczególnych krajach klienci?

Zainteresowanie jest bardzo duże. Klienci chcą kupować, pytają, są ciekawi. Ale my nie jesteśmy jeszcze wystarczająco duzi, by wszystkich obsłużyć.

Kiedy będziecie gotowi?

W tej branży nigdy nie jesteś w pełni gotowy. Zawsze jest coś do poprawy i do zrobienia. Ja osobiście nigdy nie jestem zadowolona – może dlatego udaje mi się prowadzić firmy do sukcesu. Zawsze patrzę do przodu, na następny krok. To mnie napędza. Kiedy byłam dyrektorem operacyjnym, miałam cztery minuty w roku, kiedy czułam się zadowolona – 1 stycznia po północy. Potem znów trzeba było patrzeć na kolejne cele i wyzwania.

Brzmi na bardzo wymagającego szefa...

Tak, jestem wymagająca, ale sprawiedliwa. Moi pracownicy wiedzą, że zawsze mogą na mnie liczyć. Kiedy coś idzie źle, to jest moja odpowiedzialność, a kiedy odnosimy sukces, to ich sukces. Tak to widzę.

Dlaczego BYD?

Bo BYD to marka „smart”, premium – mądra, nowoczesna, świeża, młoda. Produkty są świetne, a cena uczciwa. To, co nas wyróżnia, to konsekwencja. Co kwartał wprowadzamy nowe modele, mamy długoterminową strategię i budujemy lokalne struktury z najlepszymi ekspertami.

Jesteście nową marką na rynku. Jakie macie reakcje klientów?

Reakcje są niesamowite. Klienci są pozytywnie zaskoczeni, bardzo często od razu deklarują chęć zakupu.

A jak wygląda współpraca z chińskim zespołem?

Zaskoczyła mnie ich praktyczność, przedsiębiorczość i szybkość działania. Słuchają, są otwarci, potrafią się błyskawicznie dostosować. To kultura, w której konsekwencja jest strategią.

Sprzedaż to jedna rzecz, ale im więcej aut na rynku i dłużej na nim działacie, tym ważniejsza staje się obsługa serwisowa...

To dla nas priorytet. Sprzedaż i serwis idą w parze. Budujemy sieć dealerów, którzy będą również zapewniać obsługę posprzedażną. W Polsce 95 proc. dealerów będzie miało własny serwis. Do tego organizuję szkolenia, żeby standard obsługi był najwyższy.

Które z modeli BYD będą najważniejsze na polskim rynku?

Hybrydy plug-in DM-i – to idealne auta i napędy dla flot i klientów indywidualnych. Mają wszystkie zalety elektryka w mieście, a jednocześnie pewność i zasięg modeli spalinowych. To dwa samochody w jednym, w którym nie trzeba pójść na żaden kompromis. Sprzedaliśmy na świecie już 7 milionów takich aut, więc ta technologia jest sprawdzona.

A jak wygląda temat elektryków? Bo jak się okazuje, jesteście jedną z nielicznych chińskich firm, które oferują modele z napędem w pełni elektrycznym.

Oczywiście to dla nas również bardzo ważne. Modele takie jak Seal czy Dolphin Surf budzą ciekawość i zainteresowanie klientów, ale fundamentem tu i teraz będą hybrydy plug-in.

Czy BYD planuje produkcję w Europie?

Tak, pierwsza fabryka powstaje na Węgrzech i ruszy pod koniec tego roku. Kolejnych lokalizacji nie wykluczamy – jeśli pojawi się okazja, będziemy gotowi, żeby produkować jeszcze więcej aut w Europie.

Jaki jest Pani cel?

Zadowolony klient. To najważniejsze. I rozwój szeroko rozumianego zespołu – menedżerów, dealerów... To daje mi największą satysfakcję. Wierzę w to, co robię, i dlatego mam energię każdego dnia. To mój sposób – wykorzystywać każdą chwilę.

Pani włoskie pochodzenie i temperament mają w tym swój udział?

Może tak. Jestem Neapolitanką, ale wychowałam się w Europie, pracowałam w Niemczech, Wielkiej Brytanii, w całej Europie, Ameryce Północnej i Azji. Mam 47 lat i 27 lat doświadczenia zawodowego. Uwielbiam wyzwania.

Marcin Słomkowski, dyrektor zarządzający Jameel Motors i dyrektor marki GAC Motors w Polsce
Rozmowa MOTO.RP.PL
Marcin Słomkowski, dyr. zarządzający Jameel Motors w Polsce: Nie chcę popełnić błędu innych marek

