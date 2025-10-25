Carla Wentzel, VW Group: Traktujemy chińskich producentów bardzo poważnie

Aktualizacja: 25.10.2025 12:36 Publikacja: 25.10.2025 10:51
Carla Wentzel, prezes zarządu Volkswagen Group Polska
Foto: mat. prasowe
To prawda. W pierwszej połowie 2025 r. umocniliśmy naszą pozycję lidera w segmencie aut elektrycznych, zwiększając dostawy o około 90 proc. W sierpniu grupa VW dostarczyła 3,5 mln samochodów elektrycznych, z czego ponad 2,5 mln opiera się na platformie MEB. I nie zwalniamy tempa. Zaprezentowaliśmy niedawno „Electric Urban Car Family” – nową rodzinę kompaktowych aut elektrycznych, które będą dostępne już od 25 000 euro. Stawiamy na elektromobilność jako najskuteczniejszy sposób dekarbonizacji indywidualnej mobilności. Wierzymy, że przyszłość należy do samochodów elektrycznych. Nasze nowe modele spotykają się z bardzo dobrym odbiorem klientów, co przekłada się na pozycję europejskiego lidera i co pomaga nam obniżać średnią emisję CO2 naszej floty. Zainwestowaliśmy ogromne środki i pracujemy nad tym, aby od 2035 r. zdecydowana większość naszych nowo rejestrowanych aut w Europie była całkowicie elektryczna. Jednak to wymaga konsekwentnie wdrażanych, długoterminowych i wiążących ram politycznych. Na razie elektromobilność rozwija się w różnym tempie w poszczególnych regionach. Patrząc na pierwsze osiem miesięcy tego roku, największy udział aut elektrycznych odnotowano w Norwegii – 95 proc. W Danii to 65 proc. W kilku krajach co trzeci sprzedawany samochód to elektryk – w Szwecji, Holandii, Finlandii i Belgii. Ale są też kraje, gdzie tempo wzrostu nie jest imponujące. Dlatego uważamy, że cele emisji CO2 powinny być regularnie przeglądane i realistycznie dostosowywane do rozwoju całego europejskiego rynku.
Jest bardzo ważny. W 2026 r. zadebiutuje „Electric Urban Car Family” – cztery modele marek Volkswagen, Cupra i Škoda, z ceną wyjściową około 25 000 euro. Wśród nich modele ID. Polo i Cupra Raval oraz SUV-y ID. Cross i Škoda Epiq. Wszystkie cztery będą produkowane w Hiszpanii, w zakładach w Martorell i Pampelunie. To przykład, jak wykorzystujemy efekt skali. Wszystkie modele bazują na zaawansowanej platformie MEB+, zostaną wyposażone w zunifikowane ogniwa LFP. Umożliwi to osiągnięcie zasięgów – nawet do 450 km - w segmencie małych aut. Dzięki tej rodzinie aut dążymy do osiągnięcia około 20 proc. udziału w szybko rosnącym segmencie elektrycznych miejskich aut w Europie w perspektywie średnioterminowej. To oznacza sprzedaż kilkuset tysięcy samochodów rocznie. Obecne prognozy przewidują, że za osiem lat segment elektrycznych małych aut w Europie będzie czterokrotnie większy niż dziś – a my chcemy być jego liderem.
Tak. Jesteśmy jednym z nielicznych producentów samochodów na świecie, który przejął kontrolę nad tą kluczową technologią. Obecnie budujemy fabryki ogniw w Salzgitter, Walencji i St. Thomas w Kanadzie – o łącznej mocy produkcyjnej do 200 GWh. Trzy lokalizacje w ciągu trzech lat dadzą wydatny efekt ekonomiczny wynikający ze skali oraz transferu wiedzy. Zunifikowane ogniwo to nasz własny format baterii, który umożliwia ogromne oszczędności i elastyczność. Będzie ono stosowane w ponad 80 proc. elektrycznych samochodów Grupy – we wszystkich segmentach. Technologicznie to ogromny skok naprzód. Przy gęstości energii około 660 Wh/l, ogniwo to jest jednym z najmocniejszych ogniw w segmencie masowym. To o około 10 proc. więcej niż poprzednie generacje.
PowerCo, Ducati i Audi po raz pierwszy wyposażyły całkowicie elektryczny motocykl w przełomowy akumulator półprzewodnikowy, solid-state, opracowany przez QuantumScape. Ten pokaz technologii, zaprezentowany również na targach IAA w Monachium, wyznacza kolejny kamień milowy na drodze od laboratorium do produkcji seryjnej. Pokazuje przyszłość elektromobilności – z jeszcze większym zasięgiem i krótszym czasem ładowania. Technologia solid-state firmy QuantumScape – z anodą z litu i ceramicznym separatorem - to nie ewolucja klasycznych akumulatorów litowo-jonowych, lecz zupełnie nowa technologia. Zapewnia istotne korzyści w zakresie gęstości energii, szybkości ładowania, bezpieczeństwa i trwałości. Nadal jednak potrzebne są kolejne kroki rozwojowe, zanim technologia ta trafi do produkcji seryjnej. Partnerzy projektu dalej testują i udoskonalają akumulator półprzewodnikowy. Kolejny etap to stworzenie wersji wyścigowej motocykla do testów torowych. Równolegle Grupa Volkswagena i QuantumScape pracują nad integracją tej technologii z samochodami. Celem jest opracowanie komercyjnego rozwiązania do końca tej dekady.
W fazie transformacji ważne jest, aby oferować klientom elastyczny wybór napędów – bo jak wspomniałam, przejście na elektromobilność przebiega w różnym tempie w różnych częściach Europy. Dlatego w naszej ofercie jest kilkadziesiąt aut spalinowych, 30 hybryd plug-in oraz 20 modeli w pełni elektrycznych. Każdy klient znajdzie auto, jakiego szuka. Jak pan zauważył, wprowadziliśmy do oferty nową generację napędów PHEV z istotnie zwiększonym zasięgiem elektrycznym w kluczowych modelach, np. Volkswagen Golf może przejechać nawet 143 km wyłącznie na prądzie. To w przypadku większości klientów pozwala na korzystanie z takiego auta na co dzień, jak z samochodu elektrycznego. Co więcej, modele te oferują teraz szybkie ładowanie prądem stałym do 50 kW. Wprowadzone zmiany skutkują pozytywną dynamiką sprzedaży modeli PHEV – na świecie wzrosła ona o około 41 proc., do 192 300 pojazdów w pierwszej połowie 2025 r. W Polsce dostarczyliśmy klientom 3760 szt. hybryd PHEV w okresie od stycznia do września, dokładnie dwa razy więcej rok do roku. I oczekujemy dalszego wzrostu w kolejnych latach.
ID. Buzz AD to część kompleksowego rozwiązania, które – oprócz pojazdu - obejmuje także ekosystem oprogramowania i usługi dla operatorów autonomicznego transportu. To rozwiązanie mobilności dla miast, gmin i dostawców usług transportowych – otwierające Grupie Volkswagena drzwi do wartego miliardy dolarów rynku mobilności na żądanie. Aktualne prognozy przewidują, że tylko w Europie i USA rynek ten osiągnie wartość 350-450 miliardów dolarów do 2035 r. Podczas targów IAA w Monachium dziennikarze mieli okazję odbyć jazdę próbną autonomicznym ID. Buzzem – i byli pod dużym wrażeniem. ID. Buzz AD to pierwsze na świecie autonomiczne auto poziomu 4, opracowane do produkcji seryjnej przez producenta pojazdów. Wkrótce w Hamburgu na drogach pojawią się pierwsze ID. Buzzy służące do przewozu osób. Te samochody początkowo będą jeszcze wymagały nadzoru kierowcy. Nie znam jeszcze dokładnej daty, kiedy takie pojazdy pojawią się w Polsce, ale mogę powiedzieć, że od 2026 r., krok po kroku, będziemy wprowadzać zrównoważoną, autonomiczną mobilność na szeroką skalę w Europie i USA – to kolejny kamień milowy w naszej drodze do pozycji technologicznego lidera w branży motoryzacyjnej.
„Electric Urban Car Family” obejmuje cztery modele: dwa od Volkswagena, po jednym marek Cupra i Škoda. Technologicznie wszystkie bazują na nowej platformie MEB+, ale prezentują zupełnie różne, unikalne charaktery marek. Volkswagen proponuje hatchbacka ID. Polo oraz SUV-a ID. CROSS Concept. Oba reprezentują nowy język stylistyczny „Pure Positive” – który łączy stabilny, sympatyczny styl z nutą wyjątkowości. ID. Polo GTI to pierwszy elektryczny model Volkswagena z legendarnym oznaczeniem GTI – oznaczającym sportowe, ale praktyczne auta. CUPRA stawia na Raval – hatchbacka o sportowym i bezkompromisowym charakterze, skupia się na młodszych klientach. Z kolei Škoda Epiq – kompaktowy SUV miejski - to towarzysz codziennego życia, idealny dla rodzin i klientów o stylowym podejściu do mobilności. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, w pełni oddaje nowy język projektowania Škody – „Modern Solid”. Jak wspomniałam – ta sama technologia, ale różne charaktery.
Europejskie marki są obecne i bardzo silne w Chinach od lat, więc nie powinniśmy się dziwić, że chińskie pojawiają się w Europie. Szanujemy konkurencję – bo ona napędza innowacje. Traktujemy oczywiście chińskich producentów bardzo poważnie. Tak samo, jak kiedyś traktowaliśmy japońskie czy koreańskie marki. Naszym atutem jest niezrównane portfolio silnych marek i kultowych produktów – od aut miejskich po pojazdy użytkowe. Nasze samochody oferują najnowocześniejsze technologie i wydajne napędy – ICE, PHEV i BEV. W 2024 r. wprowadziliśmy ponad 30 nowych modeli, z czego około połowa to auta elektryczne. Wśród nich są m.in. ID.7 Pro S i Audi A6 e-tron – z zasięgiem ponad 700 km. Ich ładowanie trwa tyle, co wypicie małej kawy. Wspomnieliśmy już wcześniej o nowej ofercie hybryd Plug-in. Technologicznie jesteśmy dobrze przygotowani. Dodatkowo dysponujemy rozbudowaną siecią salonów i serwisów – około 400 punktów w Polsce. Średnio każdego dnia wysyłamy z naszego centralnego magazynu 65 000 części i komponentów do dealerów. Zamówienia realizowane są w 24 godziny, a w niektórych lokalizacjach w ciągu kilku godzin. Oferujemy klientom nie tylko solidne samochody. Zapewniamy mobilność i spokój ducha. I silnie pracujemy nad tym, by nasza oferta była jeszcze lepsza.
Czytaj więcej
Pierwsza fabryka BYD powstaje na Węgrzech i ruszy pod koniec tego roku. Kolejnych lokalizacji nie...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
To prawda. W pierwszej połowie 2025 r. umocniliśmy naszą pozycję lidera w segmencie aut elektrycznych, zwiększając dostawy o około 90 proc. W sierpniu grupa VW dostarczyła 3,5 mln samochodów elektrycznych, z czego ponad 2,5 mln opiera się na platformie MEB. I nie zwalniamy tempa. Zaprezentowaliśmy niedawno „Electric Urban Car Family” – nową rodzinę kompaktowych aut elektrycznych, które będą dostępne już od 25 000 euro. Stawiamy na elektromobilność jako najskuteczniejszy sposób dekarbonizacji indywidualnej mobilności. Wierzymy, że przyszłość należy do samochodów elektrycznych. Nasze nowe modele spotykają się z bardzo dobrym odbiorem klientów, co przekłada się na pozycję europejskiego lidera i co pomaga nam obniżać średnią emisję CO2 naszej floty. Zainwestowaliśmy ogromne środki i pracujemy nad tym, aby od 2035 r. zdecydowana większość naszych nowo rejestrowanych aut w Europie była całkowicie elektryczna. Jednak to wymaga konsekwentnie wdrażanych, długoterminowych i wiążących ram politycznych. Na razie elektromobilność rozwija się w różnym tempie w poszczególnych regionach. Patrząc na pierwsze osiem miesięcy tego roku, największy udział aut elektrycznych odnotowano w Norwegii – 95 proc. W Danii to 65 proc. W kilku krajach co trzeci sprzedawany samochód to elektryk – w Szwecji, Holandii, Finlandii i Belgii. Ale są też kraje, gdzie tempo wzrostu nie jest imponujące. Dlatego uważamy, że cele emisji CO2 powinny być regularnie przeglądane i realistycznie dostosowywane do rozwoju całego europejskiego rynku.
Hybrydy plug-in to optymalne rozwiązanie na dziś, ale przyszłość należy do elektryków. SUV-y dominują, ale kombi...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Pierwsza fabryka BYD powstaje na Węgrzech i ruszy pod koniec tego roku. Kolejnych lokalizacji nie wykluczamy – j...
Na polskim rynku będzie dostępnych więcej modeli niż te, które aktualnie oferujemy - mówi Marcin Słomkowski, dyr...
W najbliższych latach będziemy obserwować jeszcze większą demokratyzację usług finansowych – mówi Mikołaj Woźnia...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Nie sądzę, żeby zakup samochodu w najbliższej przyszłości odbywał się całkowicie online. Na końcu tej drogi wcią...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas