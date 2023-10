Jacek Górski, dyrektor Inchcape JLR Poland: Przygotowujemy się na lepsze czasy

Ludzie muszą do tego przywyknąć. To jest proces. Konsekwencją tego jest to, że teraz będą cztery różne logotypy na salonach. Tylko Jaguar pozostaje bez zmian, chociaż nie tak do końca, bo tę markę czeka również głęboka transformacja. Widziałem już nowego Jaguara, ale niestety nic nie mogę o nim powiedzieć, poza tym, że klienci powinni się przygotować na to, że zobaczą coś czego się nie spodziewają. To będą samochody, do których podobnych nie ma na rynku. Ta transformacja rozpocznie się od 2025 r.

Jak klient JLR zapatruje się na elektromobilność?

Każdy z naszych modeli jest w jakimś stopniu zelektryfikowany. Mamy szereg modeli PHEV z rewelacyjnymi zasięgami – w przypadku Range Rovera do ponad 110 kilometrów przy mocy 540KM i potężnym aucie. Pod koniec tego roku pojawi się Range Rover w wersji elektrycznej, po nim wejdzie elektryczny Range Rover Sport.

Do kiedy Range Rover będzie produkować spalinowe modele?

Tego jeszcze nie wiadomo. Odejście od silników spalinowych nastąpi, ale nie mamy tu konkretnej daty. Przemysł samochodowy nie jest przemysłem bardzo dochodowym. Przychód jest bardzo duży, ale wyrażona procentowo zyskowność jest dużo niższa niż w innych sektorach rynku. Transformacja musi więc postępować tak, żeby nie zadusić branży. JLR planuje, że do końca lat 30-ych stanie się firmą w całości zero-emisyjną.