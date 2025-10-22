Aktualizacja: 22.10.2025 19:05 Publikacja: 22.10.2025 08:17
Arek Nowiński, prezes Volvo Cars na region Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Azji i Pacyfiku
Foto: mat. prasowe
Ponad 90 proc. klientów Volvo wybiera dziś SUV-y. Czy to oznacza, że jesteśmy świadkami rynkowej śmierci kombi?
Moim zdaniem przed kombi nadal rysuje się ciekawa przyszłość. W autach zelektryfikowanych opór powietrza jest kluczowy, zwłaszcza w segmencie premium, gdzie samochody często poruszają się po autostradach. Na ich zasięg wpływa m.in. opór powietrza– a ten w kombi z natury jest zdecydowanie niższy. Tego typu nadwozie sprzyja więc rozwojowi napędów elektrycznych. Uważam, że kombi wciąż będą atrakcyjne – być może z innych powodów niż przez ostatnie 20 lat – i że nie znikną z rynku mimo dominacji SUV-ów.
W gamie Volvo samochody elektryczne stanowią obecnie około 20 proc. sprzedaży w Europie, a najpopularniejszą hybrydą plug-in jest Volvo XC60. Czy oznacza to, że plug-iny są optymalnym rozwiązaniem na dziś?
Kontynuujemy strategię elektryfikacji naszych modeli, w której napęd hybrydowy plug-in odgrywa i będzie odgrywał istotne znaczenie. Jestem przekonany, że są one dobrym pomostem. Oferują zalety samochodu elektrycznego, bo mogą poruszać się cicho, bezemisyjnie, i spalinowego - bo mają do dyspozycji zbiornik paliwa. Co roku wprowadzamy nowe modele elektryczne i poszerzamy ofertę BEV-ów, więc ich udział będzie dynamicznie rósł. Jednocześnie samochody typu plug-in pozostaną w ofercie. Moim zdaniem wzrost sprzedaży elektryków będzie napędzany spadkiem zainteresowania autami spalinowymi – podobnie jak wcześniej hybrydy zastąpiły diesle. W przyszłości zobaczymy więcej samochodów elektrycznych, sporo hybryd i zapewne mniej czysto benzynowych.
Czy bezemisyjny zasięg napędów plug-in, który dziś dochodzi nawet do 150 km, będzie się zwiększał?
Już teraz na wybranych rynkach oferujemy hybrydowy model XC70 z 200 km zasięgu w trybie całkowicie elektrycznym. Rozwijamy te rozwiązania, o czym wkrótce będziemy mogli powiedzieć więcej.
Czy Volvo szykuje przełom w wykorzystaniu sztucznej inteligencji?
Korzystamy już z AI m.in. podnosząc jakość działania systemów bezpieczeństwa. Natomiast proszę o chwilę cierpliwości – za kilka miesięcy zaprezentujemy model, który w pełni pokaże, jak Volvo innowacyjnie potrafi wykorzystać potencjał AI.
Jak Volvo zamierza w przyszłości przyciągać klientów?
Mamy różne modele sprzedaży. W Polsce działa spółka z siecią dealerską, przez którą sprzedajemy auta – tak jest w większości krajów europejskich. Na mniejszych rynkach działamy przez importerów. Z kolei w Wielkiej Brytanii sprzedajemy samochody bezpośrednio klientom, a dotychczasowi dealerzy stali się agentami. Pracujemy także nad rozwojem modelu subskrypcyjnego – klient nie musi od razu decydować się na kosztowny zakup. Nie musi przejmować się wartością rezydualną, odsprzedażą, serwisem czy oponami. Wystarczy miesięczna opłata za użytkowanie auta. To wygodne i przewidywalne. Chcemy oferować elastyczne formy korzystania z samochodu, dopasowane do potrzeb klientów w różnych krajach.
W Polsce rozwój carsharingu wyraźnie przygasł. Czy to był niewłaściwy kierunek?
Moim zdaniem winna jest pandemia. Ograniczenia mobilności i potrzeba poczucia bezpieczeństwa spowodowały, że ludzie zaczęli unikać korzystania z rzeczy, których używał ktoś inny. Doszło do zmiany mentalnej – sam ją odczułem. Chcemy mieć samochód na wyłączność, mieć nad nim kontrolę i poczucie bezpieczeństwa. Trudno będzie to nastawienie zmienić.
Czy w związku z wprowadzeniem ceł na samochody elektryczne planujecie kolejne fabryki w Europie?
Mamy fabryki w Szwecji i Belgii, a obecnie otwieramy zakład na Słowacji. Przenieśliśmy produkcję modelu EX30 – naszego najmniejszego samochodu elektrycznego – z Chin do Belgii. To element strategii relokacji produkcji bliżej kluczowych rynków.
W Polsce założyliście Tech Hub Volvo, ale nie zbudowaliście fabryki. Czy to oznacza, że Volvo postrzega obecnie Polskę bardziej jako kraj inżynierów niż producentów?
Nie mogę tego ocenić jednoznacznie, ale chciałbym, żeby właśnie tak było. Chcielibyśmy, by Polska była postrzegana jako miejsce nowoczesnych technologii i wykwalifikowanych specjalistów, a nie tylko montowni. Mamy wszystkie atuty, by tak się stało.
Czy planujecie dalszy rozwój Tech Hubu w Krakowie?
Otworzyliśmy go dwa i pół roku temu i rośniemy dynamicznie. Zatrudniamy tam około 200 inżynierów. Planujemy rozbudowę zespołu do około 400–500 osób. Dynamicznie rośniemy w tym obszarze.
Czytaj więcej
Audi jest dziś liderem segmentu premium w Polsce. Podwalinami naszych sukcesów są nie tylko nasze...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ponad 90 proc. klientów Volvo wybiera dziś SUV-y. Czy to oznacza, że jesteśmy świadkami rynkowej śmierci kombi?
Moim zdaniem przed kombi nadal rysuje się ciekawa przyszłość. W autach zelektryfikowanych opór powietrza jest kluczowy, zwłaszcza w segmencie premium, gdzie samochody często poruszają się po autostradach. Na ich zasięg wpływa m.in. opór powietrza– a ten w kombi z natury jest zdecydowanie niższy. Tego typu nadwozie sprzyja więc rozwojowi napędów elektrycznych. Uważam, że kombi wciąż będą atrakcyjne – być może z innych powodów niż przez ostatnie 20 lat – i że nie znikną z rynku mimo dominacji SUV-ów.
Pierwsza fabryka BYD powstaje na Węgrzech i ruszy pod koniec tego roku. Kolejnych lokalizacji nie wykluczamy – j...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Na polskim rynku będzie dostępnych więcej modeli niż te, które aktualnie oferujemy - mówi Marcin Słomkowski, dyr...
W najbliższych latach będziemy obserwować jeszcze większą demokratyzację usług finansowych – mówi Mikołaj Woźnia...
Nie sądzę, żeby zakup samochodu w najbliższej przyszłości odbywał się całkowicie online. Na końcu tej drogi wcią...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Pozycjonujemy się jako marka technologiczna oferująca jakość premium za konkurencyjną ceną, a nie tylko jako pro...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas