W jeszcze trudniejszej sytuacji znalazło się Porsche, dotąd wzór efektywności. Marka, która jeszcze w 2022 r. mogła pochwalić się marżą na poziomie 20 proc., a w zeszłym roku odnotowała rekordowe wyniki dziś jest cieniem dawnej siebie. W ciągu dziewięciu miesięcy 2025 r. zysk operacyjny stopniał o 99 proc., do zaledwie 40 mln euro. W trzecim kwartale Porsche zanotowało stratę 966 mln euro. Przyczyną nie są cła ani też nie tak bardzo kryzys w Chinach, co chaos decyzyjny i kosztowna zmiana kursu. Prezes Oliver Blume, który od 01.09 2022 r. do końca tego roku pełni funkcję CEO całej Grupy Volkswagen, ale i Porsche – nakazał wyhamowanie projektów elektrycznych i powrót do hybryd oraz spalinowych ikon. Skutek: 3,1 mld euro jednorazowych kosztów, zatrzymane inwestycje w baterie i przesunięcie premier niektórych modeli w pełni elektrycznych.

Dla Porsche to ruch nie tylko kosztowny, ale symboliczny. Po dekadzie budowania narracji o „sportowej elektryfikacji” marka musi przyznać, że przeszacowała tempo zmian i chęci zakupu aut elektrycznych przez swoich klientów. Sytuacji nie ułatwiał fakt, że Blume już wcześniej nie zrezygnował z podwójnej funkcji w Volkswagenie i Porsche. Zrobił to dopiero po nacisku związków zawodowych i zewnętrznej presji po tym jak marka wypadła z niemieckiego indeksu giełdowego DAX, 40 największych spółek notowanych na giełdzie Frankfurcie. Nowy prezes, Michael Leiters – były inżynier Ferrari i twórca Macana – ma naprawić to, co Blume zostawił w ruinie.

Oliver Blume, prezez Porsche Foto: mat. prasowe

Nexperia: chip, który może zatrzymać Europę

Jakby tego było mało, nad całą branżą zawisł kolejny cień – afera z Nexperią, chińsko-holenderskim producentem półprzewodników. Holenderski rząd przejął kontrolę nad firmą z powodu sporów o własność intelektualną, a Chiny w odpowiedzi zablokowały eksport chipów z zakładu w Dongguan. Nexperia poinformowała klientów – w tym Mercedesa, Volkswagena, Stellantisa i BMW – że nie może zagwarantować jakości ani terminu dostaw. To kolejny wstrząs po pandemii i wcześniejszych problemów z dostawą półprzewodników, chociaż tym razem o podłożu politycznym.

Mercedes przyznał, że problem jest „geopolityczny, nie techniczny” i apeluje o interwencję rządów USA, Chin i UE. Szef koncernu Ola Källenius ostrzegł, że brak chipów może wstrzymać produkcję całych serii modeli. Volkswagen już wcześniej uprzedzał o możliwych przestojach, a Audi ogranicza zmiany w niektórych fabrykach. To nie tylko kwestia dostaw, kryzys Nexperii obnażył słabość europejskiego łańcucha dostaw, który mimo miliardów euro w programach wsparcia nadal pozostaje uzależniony od Azji.