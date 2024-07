Stellantis w trybie kryzysowym. Czy nadchodzi koniec Lancii i DS-a?

Na czarnej liście jest również RAM i Maserati

Co ciekawe raport z wszystkich marek koncernu podano tylko dla Maserati. W pierwszej połowie 2024 roku włoska marka poniosła stratę operacyjną w wysokości 82 mln euro. Doprowadziło to do spekulacji, że Stellantis może sprzedać budzącą emocje, ale przynoszące straty Maserati. Biorąc pod uwagę te liczby, akcje Stellantisu w ciągu jednego dnia straciły na giełdzie aż 12,5 proc. Nie jest to jednak jedyne problematyczne dziecko Stellantisa. Biznes w USA idzie słabo, a sprzedaż koncernu spadła tam o 18 procent. Problemem jest marka RAM. W USA nabywcy nowych samochodów są przyzwyczajeni do dostarczania samochodu bezpośrednio do dealera bez wcześniejszego zamawiania auta. Dlatego ważne jest, żeby producent miał dobre rozeznanie, która wersja, kolory i wyposażenie jest szczególnie poszukiwane. Najwyraźniej ostatnio nie udało się to osiągnąć w przypadku RAM-a, bo sporo tych pick-up znajduje się obecnie w na parkingach w wersjach których nie szukają klienci.

Ram 1500 mat. prasowe

14 marek należących do koncernu Stelantis:

Abarth

Alfa Romeo

Chrysler

Citroen

Dodge

DS

Fiat

Jeep

Lancia

Leapmotor

Maserati

Opel

Peugeot

RAM

Maserati Grecale Terofeo mat. prasowe