Wystarczy sięgnąć do ekranu dotykowego i poczekać 14 sekund, by dach zniknął w czeluściach bagażnika. Można to zrobić podróżując z prędkością nie większą niż 50 km/h. Imponuje liczba odcieni dachu. Na liście kolorów znajdziemy niebieski, ciemny czerwony, czarny oraz dwa odcienie szarości. Można je połączyć z sześcioma lakierami nadwozia: Nero Assoluto, Blu Modena, Bianco Astro, Grigio Incognito, Grigio Maratea Matte oraz nieokreślonym odcieniem metalicznej zieleni. Jeśli masz ochotę na jazdę bez dachu, a pogoda nie sprzyja możesz się wspomóc szalem powietrznym, czyli nawiewem ciepłego powietrza na kark. Bez względu na aurę czy wiek, będziesz się świetnie prezentował w GranCabrio. Niewiele jest na świecie kabrioletów, które mają tyle wdzięku i klasy.

Maserati GranCabrio mat. prasowe

Pod maską kryje się 3-litrowy silnik V6 Nettuno znany z modelu MC20. To znak czasów. Wiemy, z jazd odmianą GranTurismo, że zakneblowany turbosprężarką oraz filtrem cząstek stałych silnik stracił wyjątkową głębię dźwięku starego V8. W momencie debiutu dostępna jest wersja Trofeo (550 KM), ale w czasem dołączy również słabsza odmiana Modena (490 KM) oraz elektryczna: Folgore (760 KM). Kabriolet jest cięższy o 100 kg. Ale mimo to jest w stanie przyspieszyć do setki w 3.6 s i popędzić 315 km/h.