Aktualizacja: 07.08.2025 03:22 Publikacja: 06.08.2025 19:37
Nowe Porsche Macan jest zbudowane na elektrycznej platformie PPE i jest oferowane wyłącznie z napędem elektrycznym
Foto: mat. prasowe
Kompaktowy Macan był jednym z najlepiej sprzedających się modeli Porsche. Od momentu premiery w 2014 roku sprzedano około 500 tys. egzemplarzy. Jednak w związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa w Europie, model ten został wycofany z produkcji w 2024 roku. Jego następca zbudowany został na elektrycznej platformie PPE i nie jest oferowany z silnikiem spalinowym ani napędem hybrydowym. Tak wczesna rezygnacja z napędu spalinowego i przejście na napęd czysto elektryczny były krytykowane przez wielu ekspertów. Decyzja Porsche – oparta na zbyt wysokim koszcie dostosowania spalinowego Macana do nowych wymogów – była tym bardziej niezrozumiała, że Audi poradziło sobie z wprowadzeniem nowej generacji Q5. A Macan i Q5 korzystają z tej samej platformy koncernu Volkswagen – MLB (Modular Longitudinal Platform). Oba modele mają identyczny rozstaw osi, usytuowanie silnika oraz część konstrukcji podłogi i przegrody silnikowej.
Czytaj więcej
Porsche przedstawiło nową generację bazowego modelu SUV-a. Nowy Macan zapowiada rewolucję w gamie...
Oliver Blume, dyrektor generalny Grupy Volkswagena (od 1 września 2022 roku) i szef Porsche (od 1 października 2015 roku), bronił tej decyzji. – Aby udoskonalić Macana w każdym wymiarze, Porsche już na wczesnym etapie zdecydowało się na pełną elektryfikację tej linii modelowej. Podtrzymujemy tę decyzję – tłumaczył Blume. Elektryczny Macan to dobry elektryk i „fajne” Porsche, ale na globalnych rynkach wciąż jest zbyt mało nabywców, aby utrzymać pełną wydajność produkcji, zapewnić rentowność modelu i poprawiać statystyki sprzedaży. W związku z tym Porsche „połknęło żabę” i wróci do SUV-a wielkości Macana z napędem spalinowym i hybrydowym. Nowy model pojawi się na rynku za trzy lata, co ostatnio potwierdził prezes Oliver Blume.
Elektryczny Porsche Macan
Foto: mat. prasowe
Fakty są takie, że sprzedaż nowego elektrycznego Macana w Chinach spadła o 30 proc. Porsche zmaga się z jednym z najtrudniejszych okresów w swojej współczesnej historii. W 2024 roku niemiecki producent odnotował spadek zysku operacyjnego o ponad 22 proc., do 5,64 mld euro. Przychody zmniejszyły się o 1 proc. do 40,1 mld euro. Ten rok zapowiada się równie ciężko. W drugim kwartale operacyjny zysk spadł aż o 91 proc. – z 1,7 mld euro do zaledwie 154 mln euro. Kluczowym powodem tej sytuacji jest wspomniane poważne załamanie sprzedaży na rynku chińskim. W 2024 roku sprzedaż Porsche w Chinach spadła o około 28 proc., co znacząco wpłynęło na kondycję finansową firmy. Cztery lata wcześniej Państwo Środka odpowiadało za niemal jedną trzecią globalnej sprzedaży Porsche, będąc jej najważniejszym rynkiem. Obecnie jest to trzeci rynek – zaraz za Ameryką Północną i Europą.
Na poziomie globalnym sytuacja również nie napawa optymizmem. W 2024 roku Porsche dostarczyło 310 718 samochodów – o 3 proc. mniej niż rok wcześniej. W pierwszym półroczu 2025 roku trend spadkowy pogłębił się, osiągając poziom 6 proc.. Spadek dotknął także flagowego modelu elektrycznego marki – Taycana, na którego popyt w ostatnich kwartałach znacząco się obniżył. Malejąca sprzedaż, pogarszające się wyniki finansowe i spadające zainteresowanie elektromobilnością zmusiły Porsche do podjęcia działań naprawczych. W ramach programu oszczędnościowego firma ogłosiła, że do 2029 roku zredukuje zatrudnienie o około 1900 etatów w drodze dobrowolnych odejść i wcześniejszych emerytur. Dodatkowo nie przedłużono umów z 2000 pracownikami zatrudnionymi na czas określony. W przestrzeni medialnej pojawiają się również sugestie o możliwych dalszych cięciach, jednak nie zostały one oficjalnie potwierdzone.
Elektryczny Porsche Macan
Foto: mat. prasowe
Najistotniejszą zmianą strategiczną jest odejście od jednoznacznego kursu pełnej elektryfikacji. Porsche zapowiedziało powrót do intensywnych inwestycji w rozwój silników spalinowych i hybrydowych. Na ten cel firma przeznaczy ok. 800 mln euro. Porsche prognozuje, że rentowność operacyjna w 2025 roku wyniesie 10–12 proc., co oznacza spadek względem 14,1 proc. uzyskanych w 2024 roku. Firma nie zamierza jednak całkowicie wycofywać się z rozwoju elektromobilności. Nowa strategia zakłada równoległe rozwijanie trzech technologii napędowych: spalinowej, hybrydowej i elektrycznej.
Czy wiesz, że...
– W Chinach SUV-y elektryczne stanowią już ponad 50 proc. segmentu klasy premium – dlatego spadek sprzedaży Macana mocno uderzył w Porsche.
– Platforma PPE (Premium Platform Electric), na której oparty jest nowy Macan, została wspólnie opracowana przez Audi i Porsche, by umożliwić elastyczną integrację komponentów obu marek.
– Porsche w latach 2016–2020 miało największy udział modelu Macan w całkowitej sprzedaży firmy – w niektórych latach sięgał on nawet 30 proc. globalnych dostaw.
Porsche Taycan
Foto: mat. prasowe
Ostatnie spalinowe Porsche Macan
Foto: mat. prasowe
Czytaj więcej
Porsche Taycan odkrywa się na nowo. Po modernizacji jeździ szybciej, ładuje się szybciej, dostarc...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kompaktowy Macan był jednym z najlepiej sprzedających się modeli Porsche. Od momentu premiery w 2014 roku sprzedano około 500 tys. egzemplarzy. Jednak w związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa w Europie, model ten został wycofany z produkcji w 2024 roku. Jego następca zbudowany został na elektrycznej platformie PPE i nie jest oferowany z silnikiem spalinowym ani napędem hybrydowym. Tak wczesna rezygnacja z napędu spalinowego i przejście na napęd czysto elektryczny były krytykowane przez wielu ekspertów. Decyzja Porsche – oparta na zbyt wysokim koszcie dostosowania spalinowego Macana do nowych wymogów – była tym bardziej niezrozumiała, że Audi poradziło sobie z wprowadzeniem nowej generacji Q5. A Macan i Q5 korzystają z tej samej platformy koncernu Volkswagen – MLB (Modular Longitudinal Platform). Oba modele mają identyczny rozstaw osi, usytuowanie silnika oraz część konstrukcji podłogi i przegrody silnikowej.
Duzi gracze niemieckiego przemysłu samochodowego pogrążeni są w kryzysie. Amerykańskie cła na europejskie samoch...
Choć cała branża motoryzacyjna pędzi ku elektryfikacji, amerykańscy klienci pickupów wysyłają jasny sygnał: nie...
Mercedes rozpoczął sprzedaż swoich salonów samochodowych w Niemczech, co bezpośrednio wpłynie na około 8 tys. mi...
Nissan ma poważne problemy finansowe. W rezultacie podjęto decyzję o redukcji zatrudnienia o 15 proc. siły roboc...
Chiński rynek samochodów elektrycznych przeżywa boom, ale też czeka go ogromna konsolidacja. Według analiz AlixP...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas