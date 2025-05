Stellantis i teksańska firma Zeta Energy podpisały umowę mającą na celu wprowadzenie nowej technologii akumulatorów. Mają to być baterie z mieszanką litowo-siarkową, która charakteryzuje się wysoką gęstością energii grawimetrycznej i ma na celu poprawę zasięgu elektryków. Mimo mniejszej masy, gęstość objętościowa energii powinna pozostać na poziomie dzisiejszych akumulatorów litowo-jonowych. Wykorzystując najnowsze osiągnięcia technologiczne, Stellantis ma nadzieję na obniżenie o połowę kosztów za kilowatogodzinę w porównaniu do konwencjonalnych baterii litowych. Dodatkowe zalety to m.in. 50-procentowa poprawa szybkości ładowania i znacznie niższa waga. Realne wejście modeli aut do produkcji z nowymi bateriami to 2030 rok.

Główne różnice pomiędzy akumulatorem siarkowym a ogniwami konwencjonalnymi leżą w chemii katody (elektrody dodatniej) i anody (elektrody ujemnej) w każdym ogniwie. Katoda firmy Zeta Energy bazuje na siarkowanym materiale węglowym. Teksańczycy twierdzą, że jest to rozwiązanie stabilne i zapewniające lepszą wydajność niż obecnie stosowane katody metalowe. Kolejną zaletą baterii LiS jest to, że są one wytwarzane z odpadów i metanu. Oznacza to, że emisja CO₂ jest znacznie niższa niż w przypadku klasycznych procesów produkcyjnych. Produkcja będzie odbywać się w istniejących fabrykach Stellantis w Europie i Ameryce Północnej, z wykorzystaniem krótkiego, w pełni lokalnego łańcucha dostaw.

Nowa bateria bez metali ziem rzadkich

Zeta Energy koncentruje się na siarce jako kluczowym surowcu w swoim rozwoju, ze względu na jej opłacalność i dostępność na całym świecie. Firma wykorzystuje nieoczyszczoną siarkę, będącą produktem ubocznym procesów przemysłowych, a także metan i inne materiały odpadowe. W nowych bateriach nie ma takich materiałów jak kobalt, nikiel, grafit czy mangan, z których niektóre są drogie, trudne do zdobycia i szkodliwe dla środowiska. Amerykańska firma, założona w Houston w Teksasie w 2014 roku skupia się na opracowywaniu i produkcji wydajnych, bezpiecznych akumulatorów.