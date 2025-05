Kanton (po chińsku Guangzhou) to na europejskie rozmiary olbrzymie miasto, w którym na stałe mieszka około 18 mln osób, a razem z dojeżdżającymi jest ich 22 mln. W 1513 roku przybył tu pierwszy Europejczyk – Portugalczyk Jorge Alvares. Ponad 500 lat później Chińczycy z Kantonu wybrali się w drogę do Europy, a dokładniej do Polski i Portugalii, żeby właśnie na tych dwóch rynkach rozpocząć ekspansję swoich modeli aut na Starym Kontynencie. To dla nas dobra wiadomość, bo GAC to jeden z największych producentów samochodów w Chinach. Na rynku pojawi się więc pewny i mocny gracz. GAC na rynku chińskim produkuje samochody nie tylko pod własnymi markami (jak Trumpchi czy Aion), ale także w ramach joint venture z Hondą, Toyotą i Stellantisem. I tak np. GAC Honda i GAC Toyota to spółki córki, które produkują japońskie auta na rynek chiński. Polski, rozwijający się rynek oraz ten w Portugalii wydał się marce idealny na to, żeby wejść do Europy i rozpocząć sprzedaż aut. Zanim to się stanie, mieliśmy okazję zobaczyć, jak wygląda produkcja samochodów w centrali GAC.

Tak prezentuje się teren centrali koncernu GAC

Za skrótem marki GAC stoi Guangzhou Automobile Group, czyli w tłumaczeniu po prostu firma motoryzacyjna z Guangzhou. Centrala położona jest niemal tuż nad rzeką Perłową. Olbrzymie budynki, bardzo zadbane otoczenie. Wita nas cały zespół delegacyjny. Cały kompleks robi niesamowite wrażenie. Jest tu motoryzacyjne muzeum, są też restauracje i wystawa aktualnie produkowanych modeli. Jednak nie to mi zaimponowało najbardziej, bo to rzeczy, które można znaleźć, odwiedzając również centrale innych marek moto. Mało która firma może się za to pochwalić takim rozmachem jak GAC.