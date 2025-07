Co równie ważne – EX5 uzyskał 5 gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP. Producent oferuje 6-letnią gwarancję mechaniczną oraz rzecz niespotykaną na polskim rynku – 3-letni serwis za 1 zł. Głównymi rywalami Geely EX5 będą takie modele jak Skoda Enyaq czy Ford Mustang Mach-E. Geely zapowiada, że już jesienią 2025 roku do oferty w Polsce dołączą kolejne modele – dwa warianty z napędem spalinowym oraz hybryda typu plug-in, która ma mieć zasięg ponad 2000 km. To wyraźny sygnał, że chiński koncern zamierza poważnie zaistnieć na polskim rynku. Geely EX5 bez dopłat startuje z ceną od 169 900 zł w wersji Pro. Jeśli doliczymy maksymalną dopłatę z programu NaszEauto w wysokości 40 tys. zł, obniżymy cenę SUV-a do 129 000 zł. Wyższy pakiet wyposażenia o nazwie Max wyceniono na kwotę 186 900 zł.

Geely EX5 Foto: mat. prasowe

Geely powstało w 1997 roku jako część prywatnej grupy Zhejiang Geely Holding Group (ZGH) należącej do miliardera Erica Li – jednego z najbogatszych ludzi na świecie. ZGH kontroluje wiele rozpoznawalnych marek, w tym także Volvo Cars czy Polestar. Co ciekawe, to właśnie Geely miało dostarczyć technologię platformy dla polskiego projektu elektrycznego auta – Izery. W I kwartale 2025 roku koncern sprzedał ponad 704 000 samochodów, notując wzrost aż o 48 proc. rok do roku.