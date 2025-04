Światełko w tunelu. Dwa projekty z Europy

Wygrywamy historią, bo jak ciekawe kolejne modele chińskich marek by nie były, to póki co ciężko je rozróżnić. Młodym firmom brakuje osobowości. Wszystkie nie przeżyją, ale te które zostaną mogą w przyszłości dyktować trendy. Na razie ci którzy chcą podkreślić swój styl wspierają się chętnie znanymi nazwami jak Brembo, Continental czy Pirelli. I tak np. dobre chińskie modele aut nie są obute w opony made in China, ale właśnie w gumy uznanych marek.

Volkswagen chce być w Chinach bardziej nowoczesny i pozwala sobie oferować kolory, których nie ma w Europie. Na zdjęciu SUV Coupe Foto: Albert Warner

W tym tłumie aut ciężko wyróżnić jedno, które zasługiwałoby na miano gwiazdy salonu, ale jeśli mam kogoś pochwalić to pozostańmy w temacie gwiazdy. Gordon Wagener, szef designu Mercedesa pokazał odważnie i z rozmachem wystylizowanego vana Vision V. To auto, gdyby tak prezentowało się w wersji produkcyjnej miałoby szanse na wyznaczenie nowego standardu luksusu w swojej klasie. Audi też próbuje nowego rozdania. Teraz to AUDI, a nie Audi, bo ten model nie ma czterech pierścieni, a jako logotyp napis marki i powstał specjalnie na rynek chiński, a za wygląd elektryka odpowiedzialny jest Polak, Kamil Łabanowicz. Tak więc może Europa jeszcze ma szansę na odrodzenie.

W taki sposób Porsche zaprezentowało w Szanghaju swoje klasyki Foto: Albert Warner

Ciekawe jest to, że w Szanghaju w ogóle nie pojawiło się stoisko Tesli, która ostatnio z chińskiej oferty wycofała dwa modele (S i X). Tak czy inaczej Chiny przeganiają motoryzacyjną resztę świata. Europejska motoryzacja ma czym grać, ale powinna się obudzić i zrozumieć, że minął czas kiedy dyktowała trendy i była najlepsza.