MG3 wkracza w segment B. To pierwszy model tej marki wyposażony w technologię Hybrid+. U podstaw tego systemu leży pięć elementów - silnik, skrzynia biegów, akumulator, silnik elektryczny i generator. I tak MG3 posiada 1,5-litrowy silnik benzynowy o mocy 102 KM i silnik elektryczny o mocy 136 KM, który uzupełniony jest o oddzielny generator. Auto posiada trzy tryby jazdy - Eco, Standard i Sport. Tryb Eco jest skalibrowany pod kątem optymalnego zużycia paliwa i ma zapewnić łagodne przyspieszenie i łagodną reakcję przepustnicy, podczas gdy tryb Standard powinien gwarantować połączenie oszczędności i wysokich osiągów. Za to Sport to znacznie bardziej responsywna kalibracja. MG3 został wyposażony w akumulator o pojemności 1,83 kWh. Łączna moc wyjściową to 195 KM, a to pozwala na przyspieszenie do 100 km/h w czasie 8 s.

MG3 jest zupełnie nowym modelem, zaprojektowanym od podstaw. Dostępny jest w 7 wersjach kolorystycznych: niebieski „Cosmo”, czarny „Pebble Black”, czerwony „Diamond Red”, biały „Dover White”, srebrny „Cosmic”, szary „Hampstead” oraz żółty „Pastel”. We wnętrzu kierowca ma do dyspozycji 7-calowy cyfrowy ekran oraz 10,25-calowy centralny system informacyjno-rozrywkowy. W standardzie montowana jest nawigacja, Apple CarPlay/Android Auto, klimatyzacja, czterogłośnikowy system audio z łącznością Bluetooth, cztery porty USB oraz tylne czujniki parkowania i kamera. Wyższy poziom wyposażenia oferuje dodatkowo tapicerkę z elementami sztucznej skóry, dostęp bezkluczykowy, podgrzewane przednie fotele i kierownicę oraz kamerę 360 stopni. Dodatkowo znajdziemy tu asystenta utrzymania pasa ruchu z systemem ostrzegania przed niezamierzoną zmianą, tempomat adaptacyjny, ostrzeganie przed kolizją z przodu i asystent jazdy w korku. MG3 będzie dostępny dla polskich klientów w trzech wariantach wyposażenia (Standard, Excite i Exclusive). Ceny wersji Standard zaczynają się od 87 950 zł, wersja Excite dostępna będzie od 94 500 PLN, a Exclusive od 101 000 PLN. Dla porównania hybrydowa Toyota Yaris z najmocniejszym silnikiem o mocy 130 KM startuje z ceną od 128 900 zł. Najtańszy hybrydowy Yaris (116 KM) kosztuje co najmniej 99 900 zł.

MG3 w kolorze czerwonym „Diamond Red” mat. prasowe

MG3 w kolorze szarym „Hampstead” mat. prasowe