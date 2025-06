Renault zapowiada integrację z systemem Google’a oraz własnymi aplikacjami, a interfejs ma być zorientowany na minimalizm – zero zbędnych efektów. Materiały – tutaj także duży plus. Naturalne włókna, przetworzony poliester, len – wszystko wygląda przyjemnie, miękko, nieplastikowo. Zamiast typowych syntetyków skupiono się na materiałach, które da się odzyskać i ponownie wykorzystać. Renault Emblème nie jest ani klasycznym elektrykiem, ani klasyczną hybrydą. To nowa forma napędu hybrydowego – elektryczno-wodorowego. Do napędu służy silnik elektryczny o mocy 218 KM, wspierany przez ogniwo paliwowe o mocy 22 KM oraz akumulator o pojemności 40 kWh. Taki układ pozwala pokonać nawet 1000 km na jednym „tankowaniu”. Jak to ma działać w praktyce? Emblème ma funkcjonować głównie jak elektryk, ale w trasie – przy dłuższych przejazdach – do gry wchodzi wodorowe ogniwo, które doładowuje baterię. Dzięki temu można ograniczyć czas spędzany na ładowarkach i zmniejszyć emisje. Renault zapowiada, że tankowanie wodoru ma trwać mniej niż pięć minut, a infrastruktura do tego typu paliwa ma się intensywnie rozwijać w najbliższych latach. Na razie to wciąż pieśń przyszłości, ale sama koncepcja zasługuje na uwagę.

Renault Emblème Foto: mat. prasowe

Renault rozwija koncepcję napędu wodorowego

Emblème ma być samochodem niskoemisyjnym nie tylko w użytkowaniu, ale w całym cyklu życia. Renault deklaruje 90-procentową redukcję emisji CO₂ w porównaniu z klasycznym SUV-em. Kluczowe są tu recykling, produkcja z OZE oraz ponowne wykorzystanie materiałów. W tym modelu nie chodzi tylko o pokaz technologii. To raczej manifest. Z jednej strony – estetyczny i funkcjonalny, z drugiej – klimatyczny i systemowy. Emblème to samochód, który nie stawia kierowcy w centrum, ale włącza go w większy ekosystem – użytkownika, miasta, energii i natury. Choć Renault Emblème to samochód koncepcyjny, trudno oprzeć się wrażeniu, że jesteśmy już bardzo blisko jego wersji produkcyjnej. Niektóre jego elementy – jak platforma CMF-EV, kokpit openR czy podejście do materiałów – są już obecne w modelach takich jak Mégane E-Tech czy Scenic Vision. Reszta to tylko kwestia czasu i decyzji zarządu. Emblème to technologiczna francuska rewolucja.

Renault Emblème Foto: mat. prasowe

Renault Emblème Foto: Filip Olczak