Powrót Łady. Nowy model nosi nazwę Azimut i jest SUV-em z aspiracjami premium

Łada chce wrócić na rynek z nowym modelem. Azimut to SUV, który według Rosjan ma modny design, nowoczesną technologię i duże ambicje. Czy to wystarczy żeby wrócić do łask klienetów?