Nowa Corvette ZR1X to prawdziwy supersamochód. 1267 KM mocy i 1123 niutonometrów maksymalnego momentu obrotowego. Do tego napęd na wszystkie koła, który pozwala przenieść moc na asfalt i według danych producenta przyspieszyć od zera do 100 km/h w mniej niż dwie sekundy, a ćwierć mili pokonać w mniej niż 9 sekund. Dane, które są imponujące i stawiają Corvette w nowej lidze aut. Przy pełnej mocy silnik potrafi zużyć w minutę dwa galony (ok. 7,5 litra) bezołowiowej benzyny premium.

Chevrolet Corvette ZR1X Foto: mat. prasowe

To amerykańskie szaleństwo na kołach jest napędzane przez dwia silniki - nową, zabudowaną z tyłu jednostkę napędową V8 o pojemności 5,5-litra z podwójnym turbodoładowaniem, która już sama w sobie zapewnia moc 1079 KM, oraz dodatkowo 189-konny silnik elektryczny z przodu. Taki duet zapewnia imponującą moc końcową wspomnianych 1267 KM. Napęd na wszystkie koła też jest wyjątkowy — bez żadnego połączenia mechanicznego. Przednia oś wspomagana jest do prędkości 257 km/h, a później pracuje już wyłącznie benzynowy silnik V8.