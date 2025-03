Firma Gooding&Company oszacowała cenę Ruf'a CTR „Yellowbird” wystawionego na sprzedaż na ponad 6 mln dolarów (ok. 23 mln zł). Ten samochód był swego czasu jednym z najszybszych i najbardziej ekskluzywnych aut na świecie. Na początku lat 80-tych Ruf wyprodukował zaledwie 29 egzemplarzy, a tylko sześć było pomalowanych na kolor żółty. Auto na aukcji osiągnięto szacowaną cenę - wliczając prowizję nabywcy, auto sprzedano za 6,055 mln dolarów. Jako Porsche, Ruf byłby jednym z pięciu najdroższych modeli tej marki, jakie kiedykolwiek wystawiono na aukcji.

Ruf CTR Yellowbird Foto: Mike Maez/Gooding & Co.

Ruf CTR z numerem produkcji 26 ma krótką historię. W 1989 roku samochód trafił w ręce kolekcjonera w Niemczech i pozostawał u niego do 2020 r. Kolejnym właścicielem był kolekcjoner z USA, który wykonał w nim wszystkie niezbędne czynności konserwacyjne. Auto ma 1673 km przebiegu. Lekka wersja wyposażona jest w klatkę bezpieczeństwa Matter i kubełkowe fotele Recaro. Szczególnym udoskonaleniem technicznym jest sześciobiegowa manualna skrzynia biegów – fabryczna wersja Turbo do 1989 roku miała skrzynię czterobiegową. Porsche 911 Turbo (930), było już pod koniec lat 80. jednym z najszybszych samochodów seryjnych. Auto miało moc 300 KM, a opcjonalnie dostępna była werska o mocy 330 KM co przy masie własnej 1335 kg dawało piorunujące osiągi.