Centralnym elementem samochodu koncepcyjnego jest interfejs, który łączy elementy analogowe i cyfrowe. Deska rozdzielcza może zmieniać swoje funkcje za naciśnięciem przycisku – jako cyfrowy interfejs użytkownika lub klasyczna, fornirowana powierzchnia drewniana. W centrum znajduje się tzw. „Mechaniczny Cud” – precyzyjny mechanizm zegarowy, który wyświetla informacje o ruchu auta lub stanie naładowania. W ten sposób Bentley celowo dąży do stworzenia przeciwwagi dla świata opartego wyłącznie na ekranach. Bentley nie ujawnił jeszcze żadnych danych technicznych dotyczących układu napędowego, pojemności akumulatora ani zasięgu. W wersji seryjnej auto otrzyma elektryczny napęd na wszystkie koła, który może zostać oparty na napędzie z nadchodzącego elektrycznego Cayenne.

Bentley Electric Concept EXP 15 Foto: mat. prasowe

We wszystkich modelach zmienione zostało logo marki. Tak zwane „Skrzydlate B” zostało uproszczone graficznie i zaprojektowane tak, aby równie dobrze prezentować się na autach, jak i w aplikacjach cyfrowych. Zastępuje ono poprzedni logotyp, który ostatnio zaktualizowano w 2003 roku. Jest to dopiero piąta wersja logotypu Bentley w ciągu 106 lat. Zmieniony projekt emblematu opiera się na oryginalnym projekcie z 1919 roku, ale charakteryzuje się bardziej czystymi liniami. Ten logotyp będzie w przyszłości stosowany we wszystkich nowych modelach Bentleya, począwszy od pierwszego całkowicie elektrycznego samochodu produkcyjnego w 2026 roku.

Premiera pierwszego elektrycznego Bentleya w 2026 roku

Właśnie wtedy Bentley wprowadzi na rynek swój pierwszy w pełni elektryczny model. Auto w wersji produkcyjnej ma być nieco bardziej kompaktowe od Bentaygi i mieć długość nieco poniżej pięciu metrów. Technicznie ma być oparty na platformie Volkswagena PPE. Bentley zastrzegł już nazwy Mayon i Barnato.