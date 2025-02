Auto, które pobiło rekord prędkości w 1965 r. po raz pierwszy wystawione na sprzedaż

Spirit of America Sonic I po raz pierwszy zostanie wystawiony na aukcji – nigdy wcześniej osoby prywatne nie miały okazji kupić samochodu bijącego rekord prędkości. Dom aukcyjny RM Sotheby’s wystawia teraz na aukcję bolid z Salt Lake City, który do tej pory znajdował się w kolekcji Indianapolis Motor Speedway Museum. W grudniu 1889 roku francuski szlachcic Gaston de Chasseloup-Laubat pojechał swoim samochodem elektrycznym Jeantaud Duc z prędkością 61,15 km/h, ustanawiając tym samym pierwszy udokumentowany rekord prędkości. Od tego czasu inżynierowie i kierowcy nieustannie ustanawiają nowe rekordy prędkości, wykorzystując coraz mocniejsze pojazdy. W latach 60. do walki o rekordy włączył się kalifornijski kierowca wyścigowy Craig Breedlove – w sierpniu 1963 r. osiągnął prędkość 407,447 mil na godzinę, co odpowiada 655,721 km/h.

Spirit of America Sonic I Foto: RM Sotheby's

Maszyna Breedlove'a czerpała moc z silnika odrzutowego General Electric J47, który w tamtym czasie napędzał również myśliwiec North American F-86 Sabre. Dzięki tej technologii na Bonneville Salt Flats w amerykańskim stanie Utah rozpoczęła się era odrzutowych pojazdów lądowych, które biły rekordy prędkości. Okres między 1963 a 1965 przeszedł do historii w jako czas bicia rekordów prędkości. Rozpoczęła się "Bitwa pod Bonneville". Przyrodni bracia Craiga Breedlove – Walt i Art Arfons, deptali mu po piętach. Opracowali również samochody odrzutowe. Jeden z nich Wingfoot Express wyposażony był w silnik General Electric J79 z myśliwca F-104 Starfighter i w październiku 1964 r. osiągnął rekordową prędkość 536,710 mph/863 (751 km/h), a w listopadzie 1965 r. osiągnął nawet 576,553 mph (927,872 km/h). Odpowiedzią Craiga Breedlove'a był Spirit of America Sonic I. Nazwa „Sonic” symbolizowała ambitny cel przełamania bariery dźwięku. Prędkość dźwięku w temperaturze 20 stopni Celsjusza wynosi 1235,5 km/h. W przeciwieństwie do swojego trzykołowego poprzednika Spirit of America Sonic I ma cztery koła. Jego kadłub w kształcie butelki ma długość 10,36 metra. Za napęd odpowiada silnik General Electric J79. Kute aluminiowe felgi z oponami Goodyear, do zatrzymania mają służyć hamulce tarczowe i spadochron hamulcowy.