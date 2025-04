Specjalna wersja Kenworth W900 nosi nazywę „Legacy Edition” i ma reprezentować to co współcześni klienci cenili w tym modelu najbardziej. Chodzi przede wszystkim o klasyczny charakter oraz historyczne nawiązania. Wyposażenie w standardzie obejmie m.in. logo marki wykonane według starego wzoru, dzieloną szybę przednią, skrócony zderzak przedni oraz wykończenie wnętrza z czarnej, pikowanej skóry. Nie zabraknie też chromowanych dodatków. W przypadku W900 klienci w zdecydowanej większości wybierają odmianę z manualną, niezsynchronizowaną skrzynią biegów marki Eaton Fuller.

Reklama

Kenworth W900 Legacy Edition Foto: mat. prasowe

Kenworth dużą uwagę w przypadku limitowanego W900 przyłożył do lakieru. „Legacy Edition” będzie dostępne w jedenastu układach kolorystycznych, z których każdy będzie mógł pochwalić się swoją własną historią. Firma postanowiła wykorzystać malowania z ostatnich wersji limitowanych, które były wypuszczane na przestrzeni lat. Dla przykładu „VIT 200” został wprowadzony w 1976 roku z okazji 200-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Również do kolorystyka silnika nie jest przypadkowa. 15-litrowa jednostka napędowa Cummins X15 ma beżową barwę, co nawiązuje do odmian sprzed kilkunastu lat.